Death Stranding - twórca gry prezentuje nowe materiały

Hideo Kojima - twórca gry Death Stranding, zaprezentował nowe screeny z gry.

Death Stranding to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Za jej stworzenie odpowiada japoński twórca gier - Hideo Kojima, który przez większą część swojej kariery związany był z Konami i serią Metal Gear Solid. Po rozbracie z dawnym pracodawcą Kojima postanowił stworzyć zupełnie nowy projekt, przy którego realizacji nawiązał bliską współpracę z Sony. Do prac nad Death Stranding zatrudniono wiele znanych twarzy, w obsadzie gry znajdują się m.in.: Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux czy Guillermo Del Toro.

Hideo Kojima bardzo chętnie dzieli się postępami z prac nad Death Stranding. Najnowsze zdjęcia, które opublikował na swoim oficjalnym konice na Twiterze prezentują nam monitory, na których widzimy grę w akcji. Trzeba przyznać, że twórcy przykładają wiele pracy do detali świata przedstawionego. Na jednym z obrazku widzimy głównego bohatera na tle pięknie wyglądających krajobrazów.

Death Stranding to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem. Produkcja przenosi nas do mrocznej wizji świata przyszłości, w którym to po serii ogromnych wybuchów, na ziemi zaczęły pojawiać się dziwne anomalia, jak również niewidzialne i śmiertelnie groźne istoty.

Death Stranding ma już wyznaczoną datę premiery, ta odbędzie się 8 listopada bieżącego roku, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

źródło: Twitter