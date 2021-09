Deathloop - przegląd pre-orderów. Gdzie najtaniej kupić grę na PS5 i PC?

Deathloop to najnowsza produkcja Arkane Studios, która już jutro zadebiutuje na PlayStatiion 5 i PC. Sprawdź, gdzie zamówić pre-order najtaniej.

Najnowsze dzieło Arkane Studios (Dishonored, Prey) oficjalnie zadebiutuje już jutro, jednak my już teraz wiemy, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych gier tego roku. Średnia ocen od recenzentów w serwisie Metacritic wynosi 88 punktów (zarówno na PC, jak i PS5). Jeśli wahaliście się do tej pory z zakupem gry, to mamy dla was zestawienie najlepszych ofert na pudełkowe i cyfrowe wydania gry w Polskich sklepach.

Deathloop na PC - najlepsze oferty pre-order

Edycja standardowa

Steam - 249 zł (wersja cyfrowa)

Avans – 239 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Electro – 239 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Media Expert – 239 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

OleOle – 239 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

RTV Euro AGD – 239 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Edycja Deluxe

Steam - 329 zł (wersja cyfrowa)

Media Expert – 329 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

OleOle – 329 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

RTV Euro AGD – 329 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Edycja Deluxe (bez względu na platformę) zawiera dodatkowo:

Broń Kopacz TranStar

Broń Tribunal „Bogaci na pożarcie”

Broń 0.44-karatowa czterofuntówka

Skórkę Colta „Nieproszony gość”

Skórkę Julianny „Strzelec wyborowy”

Dwa wzmocnienia

Oryginalną ścieżkę dźwiękową z gry

Deathloop w przedsprzedaży na PlayStation 5

Edycja standardowa

PS Store - 289 zł (wersja cyfrowa)

Morele – 249 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Avans – 255 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Electro – 255 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Media Expert – 255 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Edycja Deluxe

PS Store - 379 zł (wersja cyfrowa)

Media Expert – 369 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

RTV Euro AGD – 369 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

OleOle – 369 zł + darmowa wysyłka (wersja pudełkowa)

Deathloop na Xbox Series X/S

Niestety, pomimo tego, iż Bethesda - wydawca gier Arkane Studios, należy obecnie do Microsoftu, to Deathloop nie zadebiutuje jutro na konsolach Xbox Series X/S. Jest to pokłosiem umowy, którą Sony zawarło z Bethesdą jeszcze przed przejęciem przez "giganta z Redmond". Czy to oznacza zatem, że Deathloop ominie konsole Xbox? Nic bardziej mylnego, najnowsza gra Arkane ma tylko czasową wyłączność na PlayStation 5. Co oznacza, że już pod koniec przyszłego roku Deathloop będzie mogło trafić na konsole amerykańskiego producenta, a także do Xbox Game Pass.

