Debiut POCO F3 GT szybciej niż zakładano!

Znany na chińskim rynku jako Xiaomi Redmi K40 GE już wkrótce pojawi się na innych rynkach jako POCO F3 GT. Jego premiera odbędzie się już niedługo!

Jeżeli jest wśród was ktoś, kto zaczyna się gubić w oznaczeniach i nazwach modeli kolejnych smartfonów, to chcemy tylko powiedzieć, że doskonale was rozumiemy. Na chińskim rynku w ostatnim czasie doskonale sprzedawał się Xiaomi Redmi K40 Game Enhanced Edition. W pozostałych krajach telefon ten jest jednak znany jako POCO F3 GT. W zasadzie są to dwa identyczne telefony, jednak, w zależności od rynku, wydawane pod inną nazwą.

Pierwsze doniesienia o możliwej dacie premiery tego smartfona mówiły nam o początku sierpnia, jako momencie debiutu na pozostałych rynkach. Ostatnie doniesienia z Indii pokazują jednak, że będzie to miało miejsce jeszcze wcześniej, ponieważ na tamtejszym rynku telefon pojawi się już 23 lipca.

POCO F3 GT with Mediatek Dimensity 1200 is launching in India on 23rd July!



- 120Hz HDR10+ AMOLED

- Dual Stereo Speakers w/ Dolby Atmos

- Aluminium & Glass build, Gaming triggers

- Gunmetal Silver & Predator Black color options



Are you excited? #POCOF3GT pic.twitter.com/8dVYt9WLRU — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 16, 2021

Szacuje się, że cena topowego wariantu POCO F3 GT ma wynieść około 400 dolarów, czyli nieco ponad 1500 złotych. Kwota ta będzie zapewne wahać się w zależności od dostępnej pamięci operacyjnej i wbudowanej pamięci masowej.

Jeżeli rzucimy okiem na specyfikację techniczną telefonu, dojdziemy do wniosku, że jest to niezwykle atrakcyjna propozycja. Smartfon otrzyma 6,67 calowy ekran AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz 480 Hz próbkowaniem dotyku, HDR10+ oraz z niewielkim wycięciem na aparat przedni. Za jego pracę odpowiadać ma ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200 SoC wspierany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej. Dostępne będą warianty z 128 lub 256 GB pamięci masowej, a producent nie zapomniał o slocie na kartę microSD. Bateria o pojemności 5065 mAh wspierać będzie szybkie ładowanie 67 W. Z tyłu znajdziemy 64 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny i 2 MP aparat makro, a z przodu 16 MP kamerkę do selfie.

POCO F3 ma być smatfonem dla graczy. Nie zabraknie więc podwójnych głośników stereo obsługujących Dolby Atmos.