Debiutuje Amazon Kindle Kids Edition - czytnik ebook'ów dla dzieci

W zestawie dwu letnia gwarancje, futerał oraz roczna subskrypcja Fire for Kids Unlimited.

Amazon po raz pierwszy w historii przygotował edycje specjalną swojego czytnika Kindle dedykowaną dla dzieci. Nowy model stworzono w oparciu o klasycznego Kindle'a 10 generacji. Kids Edition posiada dodatkowe poprawki, które mają ułatwić czytanie dziecią. Nie zabrakło narzedziap pomagającego uzupełniać słownictwo. Kindle Kids Edition to także świetny sposób na naukę jezyka angielskiego w przyjazny sposób.

Źródło: amazon

Nowy czytnik został już zaprezentowany. Ruszyła także przedsprzedaż w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Cena detaliczna wynoi 99,99 dolarów lub 99,99 funtów w zależności od lokalizacji. Wysyłka urządzeń z magazynu zaplanowana jest na 30 października. W chwili obecnej nie da sie zamówić urządzenia z dostawą do polski.

Kindle Kids Edition to nic innego jak zmodyfikowany Kindle 10 generacji z dodatkowympokrowcem w kolorze różowym lub niebieskim. Podobnie, jak w przypadku tabletów Fire Kids Edition Amazon dodaje dwuletnią gwarancję. Dodatkowo do czytnika dołączana jest roczna subskrypcja Fire for Kids Unlimited. Usługa dostępna jest w jezyku angielskim. Znajduje się w niej ponad 1000 książek i audiobooków przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku.

Źródło: amazon

Amazon zajął się rózwnież dostosowanie oprogramowania do potrzeb dzieci. Czytnik posiada inny intefejs z motywami i postaciami oraz system wyszukiwania, który nie wymaga umiejętności pisania. Istnieje również system nagród, w którym można zdobyć odznaki za coraz większa ilość przeczytanych książek.