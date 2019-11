Debiutuje Brave - przeglądarka płacąca za oglądanie reklam

Czy można przeglądać internet i zarabiać na tym pieniądze? Twórcy przeglądarki Brave, której pierwsza wersja stabilna właśnie ujrzała światło dzienne, chcą udowodnić, że można.

O przeglądarce Brave pisaliśmy już w kwietniu, kiedy dopiero pojawiły pierwsze o niej informacje (zobacz tutaj). Można jej używać na dwa sposoby: pierwszy to nacisk na prywatność, drugi - nieco mniejszy, ale za to umożliwiający publikację reklam, za które internauta może spodziewać się profitów. Płatności odbywają się za pomocą tokenów BAT (Basic Attention Token), bazujących na kryptowalucie Ethereum. Użytkownik jest informowany co godzinę o ich obecnym stanie na swoim koncie, a w dowolnej chwili może użyć zgromadzonych do wymiany na karty podarunkowe lub usługi online. Brave bazuje na silniku Chromium, dlatego można do niej dodawać rozszerzenia znajdujące w Chrome Web Store - jeśli któreś może powodować nieprawidłowe działanie przeglądarki, wówczas pojawia się stosowane ostrzeżenie.

W Brave znajdziemy wszystko, co powinna mieć współczesna przeglądarka - możliwość tworzenia listy ulubionych stron, zapisywanie haseł, otwieranie stron w zakładkach, itp. Pusta zakładka prezentuje się świetnie - mamy tu domyślny obrazek w tle, skróty do popularnych stron oraz statystyki pokazujące, co zrobiły mechanizmy przeglądarki dla zachowania prywatności użytkownika. Pod względem wydajności przeglądarka prezentuje się po prostu średnio - w testach WebXPRT wypada słabo, ale w pomiarach szybkości wyprzedza Edge, zaś w JetStream 2 jest szybsza od Chrome i Firefoxa. Perfekcyjnie wypadła podczas testu zużycia zasobów przy 30 otwartych zakładkach.

Warto dodać, że oprócz zaawansowanych mechanizmów ochrony prywatności Brave zaskakuje wieloma pozytywnymi aspektami, jak np. natywne wsparcie dla torrentów, obsługa Chromecast czy portfeli kryptowalut. A jeśli chodzi o wspomniane wcześniej tokeny BAT, kurs wymiany z realną waluta wynosi 4,38 BAT za 1 USD. Oglądanie reklam pozwala na powolne gromadzenie BAT-ów, a reklamy te dobierane są przez Brave. Mechanizm działania systemu jest dokładnie opisany na stronie Brave, skąd również można pobrać pierwsze stabilne wydanie. Niestety, jak na razie brak polskiej wersji językowej.