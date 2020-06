Deco X20 – najnowszy system Mesh WiFi 6 od TP-Link

Deco X20 to ruter przeznaczony do zbudowania wydajnej sieci WiFi, zapewniającej prędkość do 1,8 Gb/s.

Deco X20 to najnowszy model renomowanej firmy TP-LInk. Obsługuje standard WiFi 6, czyli WiFi 802.11ax, dodatkowo wsparty przez modulację 1024-QAM oraz OFDM. Ma to zapewniać prędkości dochodzące do 1,8 Gb/s w dwóch pasmach - do 1201 Mb/s w 5 GHz oraz do 574 Mb/s w 2,4 GHz. Mają wsparcie dla technologii TP-Link Mesh z zastosowaniem protokołów roamingowych 802.11k/v/r. Dzięki temu współpracują płynnie z innymi urządzeniami z serii Deco, co pozwala stworzyć jednolitą i stabilną sieć WiFi. Dlatego sprawdzi się tam, gdzie występuje słaby sygnał lub jego zanikanie.

Jak podaje producent, "dzięki kolorowaniu BSS i technologii Beamforming zastosowanemu w urządzeniach Deco X20, trzy routery Deco mogą objąć swoim zasięgiem dom o powierzchni nawet do 540 m2". Do stworzonej sieci można w dowolnej chwili dodawać kolejne urządzenia, zapewniając im stabilny transfer danych niezależnie od tego, ile onnych korzysta w danej chwili z internetu. W każdym z nowych ruterów Deco zastosowano szyfrowanie danych w standardzie WPA3 i funkcja TP-Link HomeCare. Pozwala ona na ograniczania dostępu do treści, co może zostać wykorzystane do kontroli rodzicielskiej. Nie zabrakło również mechanizmów antywirusowych oraz QoS, zapewniającego wydajność.

Deco X20 jest już dostępny w 3-packach w cenie około 1600 zł. Urządzenia zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta.