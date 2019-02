Dedykowany przycisk Asystenta Google trafi na 100 mln urządzeń

Asystentem Google możemy cieszyć się od stycznia. Wywołujemy go komendą głosową, ale wkrótce można spodziewać się dedykowanego mu przycisku w systemie Android.

Na Mobile World Congress mamy okazję nie tylko oglądać nowe modele i prototypy smartfonów, ale również dowiedzieć, jakie plany mają najwięksi. A trzeba pamiętać, że za Huawei, LG, Samsungiem czy Xiaomi stoi potężne Google, którego system operacyjny wykorzystywany jest na urządzeniach wymienionych producentów. Jedna z jego popularnych funkcji, czyli Asystent Google, doczeka się wkrótce swojego dedykowanego przycisku, który zajmie stałe miejsce w interfejsie systemu operacyjnego.

Google opublikowało wczoraj tekst na swoim blogu, w którym ujawnia, że współpracuje z wieloma partnerami w celu wprowadzenia przycisku na ponad 100 milionach urządzeń - i to jeszcze w 2019! Oprócz ikonki będzie także przycisk fizyczny - pojawi się on w zapowiedzianych na WMC smartfonach Xiaomi Mi MIX 3 5G, LG G8 ThinQ oraz LG K40, Nokiach (3.2 i 4.2). Po naciśnięciu przycisku Asystent będzie gotów do wysłuchania komendy głosowej. Co ciekawe, pomysł ten średnio podoba się Samsungowi, który ostatnio umożliwił zmianę przycisku Bixby na Android Pie.

Oprócz Asysetnta, Google planuje także dalszy rozwój Rich Communication Services, czyli obsługi komend głosowych, a także planuje rozszerzenie usługi Digital Wellbeing poza smartfony Pixel i Android One, np. na całą linię Moto G7.