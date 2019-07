Dell Gaming G3, G5, G7 - laptopy gamingowe nie tylko dla graczy

W 2018 wartość rynku gier wzrosła o ponad 10% w porównaniu do roku 2017. Gracze to wymagający segment odbiorców, oczekujący wydajnych procesorów, dedykowanej karty graficznej, doskonałych wyświetlaczy. Podobne wymagania mają profesjonaliści pracujący w branżach kreatywnych. Dell Technologies odpowiada na ich potrzeby oferując serię laptopów G, która sprawdza się zarówno w grach, jak i w biznesie.

Od powstania pierwszych gier wideo w 1970 roku minęło mnóstwo czasu, podczas którego globalna wartość rynku gier urosła do niemal 135 miliardów dolarów w 2018 roku . Gracze zawsze wymagali od swojego sprzętu najlepszej jakości oraz wydajności. Laptopy gamingowe mogą być bardzo uniwersalnymi urządzeniami - dobry laptop gamingowy można zabrać na uniwersytet, wakacyjny wyjazd czy… spotkanie biznesowe. To istotne, bo gracze nie są jedynymi odbiorcami takich rozwiązań. Wydajnych procesorów, dobrej karty graficznej, czy dużej pojemności RAMu potrzebują również profesjonaliści z sektora kreatywnego, tacy jak montażyści, fotografowie i graficy. Szczególnie istotna jest dla nich również mobilność, którą zapewniają im notebooki.

Firma Dell od lat odpowiada na wyzwania tego rynku, choć dziś “gaming” często kojarzony jest z wiodącymi w tym segmencie komputerami Alienware. Czy można jednak uzyskać wysoką jakość, która zadowoli wymagających odbiorców, jednocześnie zachowując przystępną cenę? Dell odpowiada, że tak i oferuje zoptymalizowane pod kątem gier laptopy serii G. Zaprojektowano je z myślą nie tylko o nowicjuszach w świecie gier komputerowych, czy graczach o ograniczonym budżecie, ale także o specjalistach branży kreatywnej. Co więcej, seria G to nie tylko wysoka wydajność i dedykowane rozwiązania, ale także minimalistyczny design, który znacznie lepiej sprawdza się na spotkaniu z klientem, niż krzykliwy laptop gamingowy z obudową wyposażoną w kolorowe światła LED.

Seria G laptopów marki Dell obejmuje 3 modele. Ich wydajne podzespoły uszczęśliwią zarówno graczy, jak i profesjonalistów korzystających z różnorodnych programów graficznych. Notebooki wyposażone zostały w czterordzeniowe procesory Intel Core ósmej oraz dziewiątej generacji, dostosowane do pracy nad wymagającymi projektami i emocjonujących rozgrywek. Wielbiciele dobrego designu docenią smukłą obudowę oraz wybór opcji kolorystycznych.

Notebook Dell G3 występuje w dwóch wersjach - siedemnasto i piętnastocalowej i jest dostępny od 3299 złotych. Wyposażony został w podzespoły zapewniające doskonałe wrażenia podczas grania, w tym w oddzielną karty graficzne NVIDIA GeForce oraz procesory Intel Core i5 i i7 ósmej generacji. Minimalistyczny design podkreśla wyjątkowo cienka, zaledwie 25-milimetrowa obudowa, dzięki której praca czy rozrywka w podróży staje się jeszcze przyjemniejsza i prostsza. O niską temperaturę systemu dbają podwójne wentylatory. W tym modelu znajdziemy również port HDMI 2.0 oraz opcjonalny port Thunderbolt 3, umożliwiający szybszy przesył plików oraz podłączenie dodatkowych wyświetlaczy. Producent zagwarantował również niesamowitą ostrość obrazu pod każdym kątem. Technologia SmartByte zapewnia priorytet strumieniowania treściom wizualnym, co znacznie upłynnia ich przesył. To bardzo przydatne rozwiązanie, którego działanie sprowadza się do koncentracji całego łącza na jednym zadaniu np. oglądaniu filmów online.

Model Dell G5 występuje w wersji piętnastocalowej i jest dostępny od 4299 złotych. Wyposażony jest w karty graficzną NVIDIA GeForce GTX/RTX oraz procesory Intel Core i5, i7, i9 8 i 9-tej generacji. Wyjątkowe bogactwo kolorów zapewnia wyświetlacz IPS FHD z wyjściem HDMI 2.0 oraz obsługą rozdzielczości 4K 60Hz. Dzięki powłokom przeciwodblaskowym możliwe jest bezproblemowe korzystanie ze sprzętu w różnych warunkach otoczenia. W tym modelu użytkownicy mają możliwość podświetlenia klawiatury, co może znacznie ułatwić pracę. Profesjonaliści docenią z pewnością proste podłączenie monitorów, zasilania oraz przesył danych dzięki zastosowaniu portu SuperrSpeed USB 3.1 Type-C pierwszej generacji, który obsługuje złącze DisplayPort, zasilanie oraz technologię Thunderbolt 3 do transmisji danych z prędkością do 40 Gb/s. Umożliwia on także obsługę jednego wyświetlacza 5K lub dwóch wyświetlaczy 4K.

Model Dell G7 to wyjątkowo elegancki i smukły notebook o przekątnej 17 cali dostępny od 6349 złotych, który, podobnie jak piętnastocalowy G5, wyposażony jest w procesor Intel Core i7 oraz i9 dziewiątej generacji. Jego podzespoły w tym NVIDIA GeForce RTX 2080 wykonana w technologii Max-Q Design, pozwalają na dostrzeżenie szczegółów, które do tej pory były tylko ginącym pikselem na ekranie. Podzespoły graficzne G7 oparte są o pełną dodatków technologię GPU Pascal, którą docenią użytkownicy korzystający z komputera na najwyższych ustawieniach. Ekran IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności 300 nitów pozwoli na wygodną i płynną rozrywkę i pracę na tym urządzeniu. G7 wyposażony jest w dysk SSD PCIe M.2 NVMe. Dzięki wykorzystaniu technologii NVMe, dysk może pracować z prędkością dostępną dotychczas niemal wyłącznie dla pamięci operacyjnych.

Gracze z pewnością docenią oprogramowanie Alienware Command Center, które oferowane jest także użytkownikom serii G. Zaprojektowane zostało z myślą o poprawie komfortu grania i precyzyjnym dostrajaniu ustawień systemowych. Pozwala ono na dokładną kalibrację elementów sterujących oraz personalizację pulpitu i oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami. Prosty interfejs łączy wszystkie ustawienia systemu z biblioteką gier, co ułatwia dostęp do informacji w trakcie rozgrywki.

Notebooki serii G wyróżnia wyjątkowo mocna specyfikacja. Z kolei przystępna cena oraz ich prosty design sprawiają, że są doskonałą propozycją zarówno dla graczy dysponujących mniejszym budżetem, jak i dla profesjonalistów. Ta druga grupa wymaga od swojego sprzętu wysokiej wydajności oraz zabiera go ze sobą na spotkania biznesowe z klientami. Magia tej serii tkwi w umiejętności połączenia najlepszych podzespołów z eleganckim wyglądem, co jest rzadkością w przypadku sprzętu dedykowanego głównie graczom.

Laptopy gamingowe marki Dell Gaming są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Dell.pl oraz w największych sieciach detalicznych w Polsce, takich jak: Komputronik, X-kom, RTV Euro AGD, Sferis, MediaExpert czy MediaMarkt.