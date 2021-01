Dell Inspiron 3000 - zobacz, co potrafi najnowszy laptop do nauki zdalnej

Dell Inspiron 3000 to przystępny cenowo laptop, który idealnie sprawdzi się podczas nauki zdalnej. Producent postawił na sprawdzone rozwiązania, łatwą możliwość rozbudowy, preferencyjne warunki gwarancyjne oraz przystępną cenę. Sprawdź, co możesz otrzymać za nieco ponad 2000 zł.

Spis treści

W czasach edukacji zdalnej komputer jest niezbędnym narzędziem, które pozwala na komunikowanie się uczniów z nauczycielami. Na przestrzeni ostatniego roku musieliśmy nauczyć się pracować i edukować zdalnie, ponieważ od wielu miesięcy nauka odbywa się w większości tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Dell Inspiron 3000

W 2021 rok wchodzimy ze sporym bagażem doświadczeń i wiemy już, że niezbędnym elementem do nauki zdalnej jest dobrze dobrany komputer przenośny, który pozwoli uniknąć problemów technicznych i zapewni odpowiednią wydajność pozwalającą korzystać z pakietu biurowego, aplikacji Microsoft Teams oraz przeglądarki sieciowej w tym samym czasie.

Producenci sprzętu elektronicznego zauważyli duże zapotrzebowanie na przystępne cenowo komputery przenośne, które świetnie sprawdzą się podczas nauki zdalnej. Należy do nich między innymi Dell, który na 2021 rok przygotował zupełnie nową rodzinę Inspiron 3000.

Dell Inspiron 3000 - podstawowy laptop nie musi być słabo wykonany

Dell Inspiron 3000 w wersji na 2021 rok oferuje całkowicie przeprojektowaną obudowę. Nowa konstrukcja jest o ponad 9% lżejsza od swojego poprzednika.

Dzięki zmniejszonym ramkom komputer jest znacznie poręczniejszy od typowego notebooka z ekranem o przekątnej 15,6 cala.

Podczas projektowania nowej obudowy dla Inspriona 3000 producent nie zapomniał o szerokim wachlarzu portów wejścia/wyjścia. Laptop posiada dwa porty USB 3.2 Typu A, jeden port USB 2.0, HDMI 1.4, czytnik kart pamięci w formacie SD, gniazdo RJ-45 w standardzie Fast Ethernet oraz niezależne złącze do zasilania.

Dell Inspiron 3000

Co ważne Dell Inspiron 3000 przed wprowadzeniem do sprzedaży przeszedł szereg rygorystycznych testów, które potwierdzają, że jego konstrukcja pomimo wykorzystania do jej budowy plastiku jest wytrzymała. Niemalże identyczną obudowę posiadają bazowe modele biznesowe z serii Vostro, a cała procedura testowa jest identyczna, jak w przypadku o wiele droższych modeli biznesowych z rodziny Latitude. Dell jest pewny swojej konstrukcji, ponieważ nawet na najtańsze laptopy udziela dwuletniej gwarancji, a przez pierwszy rok użytkowania jest to gwarancja typu Next Busienss Day.

Dzięki wymiennym podzespołom łatwo rozbudujemy naszego laptopa

Dell Inspiron 3000 to laptop, który pozwala na łatwą rozbudowę. Po odkręceniu zaledwie kilku śrubek możemy zdemontować tylną część obudowy. Znajdziemy pod nią dwa gniazda na pamięć RAM DDR4 oraz miejsce na dodatkowy dysk HDD/SSD w formacie 2,5 cala. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wymienić systemowy dysk SSD korzystający z technologii NVMe oraz kartę sieciową na model kompatybilny z najnowszym standardem Wi-Fi 6.

Co ważne Dell deklaruje, że wymiana podzespołów we własnym zakresie nie unieważni gwarancji na urządzenie. Nawet w przypadku uszkodzenia obudowy podczas operacji rozbudowy komputera nie musimy obawiać się utraty gwarancji. W takim przypadku nie będzie ona obejmować tylko uszkodzonej obudowy.

Szerokie możliwości rozbudowy oraz warunki gwarancyjne umożliwiają zakup tańszej konfiguracji i późniejszą wymianę podzespołów we własnym zakresie.

Podświetlana klawiatura ułatwi pracę po zmroku

Przy okazji wprowadzenia nowej obudowy Dell postanowił przeprojektować klawiaturę. Wszystkie modele wprowadzone do sprzedaży w naszym kraju w pierwszym kwartale 2021 roku zaoferują w standardzie podświetlaną klawiaturę. Wyposażono ją również w pełnowymiarowy blok numeryczny, którzy przyda się podczas obliczeń w Excelu oraz zintegrowany przycisk zasilania, który opcjonalnie może posiadać wbudowany czytnik linii papilarnych. Klawiatura jest również odporna na przypadkowe zachlapania. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych z zalaniem komputera.

Dell Inspiron 3000

Matryca WVA przyda się podczas wieczornego odpoczynku

Tegoroczna rodzina laptopów Dell Inspiron 3000 posiada ulepszoną matrycę wykonaną w technologi WVA. Jest to ekran o przekątnej 15,6 cala oraz rozdzielczości Full HD - 1920 x 1080 pikseli. Producent deklaruje jasność maksymalną na poziomie 220 cd/m2. Nie zapomniano również o matowym wykończeniu, które skutecznie rozprasza refleksy świetlne.

Po godzinach nauki Dell Inspiron 3000 świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów i seriali. Matryca WVA posiada szerokie kąty widzenia oraz dobre odwzorowanie kolorów. O dźwięk zadbają głośniki stereo z technologią Waves MaxxAudio Pro.

Na wydajności nie wolno oszczędzać

Laptop do nauki zdalnej nie musi posiadać najwydajniejszych podzespołów dostępnych na rynku, ale musimy pamiętać, że zakup zbyt słabego komputera odbije się na naszej produktywności i będzie powodować sporą frustrację.

Dell Inspiron 3000

Dell postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Tegoroczna seria Inspiron 3000 w Polsce dostępna będzie z procesorami Intel Core i3 oraz wydajniejszymi. Możemy zapomnieć już o słabszych układach z rodzin Celeron oraz Pentium.

Aby ułatwić zakup producent przygotował trzy modele, które różnią się od siebie specyfikacją techniczną.

Dell Inspiron 3501 to bazowy model wyposażony w układ Intela. Mowa o procesorze Core i3-1005G1 z rodziny Ice Lake. To dwurdzeniowy procesor wyprodukowany w 10 nm procesie technologicznym.

Wydajniejsze modele z procesorami Intel Core i5 otrzymały oznaczenie Dell Inspiron 3500.

Na rynku pojawią się także konfiguracje wyposażone w procesory AMD Ryzen 3000. Zostały one oznaczone jako Dell Inspiron 3005.

Niezależnie od wybranej konfiguracji Dell Inspiron 3000 zawsze dostarczany jest z preinstalowany systemem operacyjnym Windows 10 (Windows 10 S w Dell Inspiron 3501).

Preferencyjne warunki serwisowe pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów

Decydując się na zakup przystępnego cenowo laptopa rzadko kiedy możemy liczyć na preferencyjne warunki gwarancyjne. W przypadku laptopów Dell Inspiron 3000 dostajemy dwuletnią gwarancję producenta.

Co ważne pierwszy rok realizowany jest w formie Next Business Day. Oznacza to, że po zgłoszeniu usterki zostanie podjęta naprawa w zaledwie jeden dzień roboczy. Dell posiada zaawansowane oprogramowanie diagnostyczne, które pozwala zdalnie wykryć usterkę i wybrać najoptymalniejszą formę jego usunięcia. Z gwarancją Next Business Day możemy zamówić serwisanta do miejsca naszego zamieszkania bez dodatkowych kosztów.

Dell Inspiron 3000

W wybranych sklepach Dell Inspiron 3000 dostępny będzie z dwuletnią gwarancją Next Busness Day.

Przystępna cena kluczem do sukcesu

Dell Inspiron 3000 to podstawowy komputer przenośny do pracy i nauki zdalnej, a pomimo tego oferuje wiele cech typowych dla o wiele droższych laptopów biznesowych. Mowa o możliwości wymiany podzespołów we własnym zakresie, podświetlanej klawiaturze, matrycy WVA, wydajnych podzespołach oraz co najważniejsze gwarancji Next Business Day. Pomimo tych dodatków producentowi udało się utrzymać niską cenę detaliczną. Najtańsza konfiguracja Dell Inspiron 3501 kosztuje 2299 zł.

Komputery z rodziny Dell Inspiron 3000 dostępne są w największych sklepach z elektroniką w naszym kraju.