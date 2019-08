Dell OptiPlex 7070 Ultra - miniaturowy komputer w monitorze

Modułowy komputer Dell mieści się w nodze monitora.

Dell to jeden z największych producentów komputerowych na świecie. Firma pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i skupia się na produkcji komputerów PC, laptopów, ultrabooków, ale także serwerów, przełączników sieciowych, a także wielu innych urządzeń i oprogramowania.

Dell OptiPlex to seria komputerów stacjonarnych przeznaczonych dla małych i średnich firm. W jej skład wchodzą zarówno jednostki typu All-in-one, klasyczne komputery Tower, SFF oraz bardziej wyszukane urządzenia takie, jak OptiPlex 7070 Ultra.

To długi i bardzo smukły komputer typu mini-PC, którego obudowa zaprojektowana została w taki sposób, aby możliwe było umieszczenie go w tylną część obudowy monitora tworząc dzięki temu modułowy zestaw All-in-one z możliwościami rozbudowy.

Oficjalnie Dell pozycjonuje urządzenie dla pracowników biurowych, którzy chcą pozbyć się plątaniny kabli, a także odbiorców, którzy zawsze chcieli kupić komputer AiO, ale bali się, że drobna awaria może uszkodzić cały komputer.

Komputer został zapowiedziany we wtorek 20 sierpnia 2019 roku, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców za miesiąc 24 września. Według Dell'a komputer ten należy do średniej półki cenowej. Wyceniono go na 749 dolarów, ale ze względu na modułowość finalny koszt zależy od tego, w jaki sposób klient doposaży swój egzemplarz.

Komputer tak, jak już wspominaliśmy umieszczany jest w stopce monitora. Dzięki temu konieczna jest odpowiednia stopka z podstawą o stałej lub regulowanej wysokości. Co ważne podstawy wykorzystują mocowanie VESA, więc można zakupić samą stopkę z komputerem i przymocować ją do posiadanego już monitora. Nie musi on być wyprodukowany przez Dell'a. Przedstawiciele firmy nie zdradzili jeszcze cen podstawek do monitorów.

Poza monitorem, podstawą oraz samym komputerem potrzebne są jeszcze urządzenia wskazujące - klawiatura oraz mysz. Można skorzystać z posiadanych już komponentów lub dokupić dedykowane podczas konfiguracji komputera.

Dell OptiPlex 7070 Ultra - specyfikacja i funkcje

Sama jednostka centralna Dell OptiPlex 7070 Ultra jest bardzo mała. Producent włożył wiele wysiłku, aby stworzyć tak smukłą konstrukcję. Położono nacisk na produktywność i duże możliwości łączności. Użytkownik posiada również możliwość aktualizacji niektórych podzespołów po zakupie.

Oto specyfikacja techniczna Dell OptiPlex 7070 Ultra:

Wymiary: 9,6 x 25,62 x 1,98 cm (3,78 x 10,09 x 0,78 cala)

9,6 x 25,62 x 1,98 cm (3,78 x 10,09 x 0,78 cala) Waga: około 650 gram (1,43 funta)

około 650 gram (1,43 funta) Procesory: Cała gama niskonapięciowych procesorów Intel ósmej generacji od Core i3-8145U do Core i7-8445U.

Cała gama niskonapięciowych procesorów Intel ósmej generacji od Core i3-8145U do Core i7-8445U. Grafika: Intel UHD 620

Intel UHD 620 Pamięć operacyjna: Dwa gniazda pamięci zajmują od 1 x 4 GB DDR4 2,400 MHz RAM, do 2 x 32 GB (łącznie 64 GB).

Dwa gniazda pamięci zajmują od 1 x 4 GB DDR4 2,400 MHz RAM, do 2 x 32 GB (łącznie 64 GB). Pamięć dyskowa: Podstawowy dysk SATA 2,5 cala o pojemności od 500 GB do 1 TB, możliwa konfiguracja z dyskiem samo szyfrującym o pojemności 500 GB; konfiguracje z nośnikami SSD M.2 2330 o pojemności od 128 GB do 1 TB, możliwa konfiguracja z dyskiem samo szyfrującym SSD o pojemności 256 GB. Możliwość dodania drugiej zatoki na dysk twardy 2,5 cala SATA

Podstawowy dysk SATA 2,5 cala o pojemności od 500 GB do 1 TB, możliwa konfiguracja z dyskiem samo szyfrującym o pojemności 500 GB; konfiguracje z nośnikami SSD M.2 2330 o pojemności od 128 GB do 1 TB, możliwa konfiguracja z dyskiem samo szyfrującym SSD o pojemności 256 GB. Możliwość dodania drugiej zatoki na dysk twardy 2,5 cala SATA Sieć: WI-Fi 802.11ac z MU-MIMO, Gigabit ethernet

All-in-one dostosowane do potrzeb użytkowników

Dell OptiPlex nie wyróżnia się zbytnio ani specyfikacją techniczną ani ceną, ale posiada dwie duże zalety. Po pierwsze umożliwia minimalizację ilości przewodów koniecznych do podłączenia komputera, a po drugie oferuje bardzo szerokie możliwości konfiguracji. Dostępne są wersje z procesorem od Intel Core i3 (2 rdzenie/4 wątki) do Core i7 (4 rdzenie/8 wątków). Pamięć RAM w maksymalnej konfiguracji to nawet 64 GB i jest możliwa do rozbudowy po zakupie. Istnieją również szerokie możliwości modyfikacji w zakresie pamięci masowej.

Dodatkowo najważniejszą zaletą OptiPlex'a 7070 Ultra może być możliwość wymiany monitora. Komputery All-in-one posiadają wbudowany wyświetlacz. Chcąc go zmodyfikować należy wymienić od razu cały komputer. Modułowa konstrukcja Dell'a pozwala na zastosowanie dowolnego wyświetlacza kompatybilnego z mocowanie VESA. Dzieje się tak, ponieważ komputer wbudowany jest w uniwersalną podstawkę do monitora.