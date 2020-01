Dell XPS 13 w odświeżonej edycji - mniejszy i wydajniejszy

Po kilku latach używania wciąż tego samego designu, Dell odświeżył wygląd swoich laptopów premium - XPS 13. Są bardziej kompaktowe, jednak obudowa nadal pozostaje wykonana z aluminium, włókna węglowego i szklanego.

Po raz pierwszy XPS 13 otrzymuje czworoboczny wyświetlacz InfinityEdge, co umożliwia zredukowanie ramek i wypełnienie przodu ekranem na poziomie 91,5%. Jego wielkość wynosi obecnie 13,4", a proporcje wyświetlania obrazu wynoszą 16:10 - poprzednio było to 16:9. W zależności od wersji pokazuje on obraz Full HD+ lub Ultra HD+. Jak na urządzenie klasy premium przystało, nie zabrakło obsługi takich technologii, jak Dolby Vision HDR z CinemaColor, Waves MaxxAudio Pro z CinemaSound oraz Killer Wireless z CinemaStream. Obecna generacja laptopów XPS 13 używa procesorów Intela 10. generacji, czyli "Comet Lake", odświeżona będzie korzystać z "Ice Lake", wykonanych w technologii 10 nm i wyposażonych w grafikę Iris Plus.

Oprócz modeli XPS 13 z Core i7, pojawią się także laptopy z procesorami Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 oraz Core i7-1065G7. W każdym modelu została użyta gumowa klawiatura MagLev, która jest obecnie używana w XPD 13 "2w1". Laptop ma zaledwie 14,8 mm grubości i waży 1,20 kg. Sprzedaż odświeżonej linii rozpocznie się 7 stycznia, a najniższa cena to 999,99 USD, czyli ok. 3810 zł. Niemal wszystkie wersje będą działać pod kontrolą Windows 10, a jednym wyjątkiem będzie XPS 13 Developer Edition z Ubuntu na pokładzie. To urządzenie ma zadebiutować 4 lutego w cenie 1199 USD, czyli ok. 4,8 tys. zł. Jak podaje Dell, model ten trafi na rynek z okazji 10. rocznicy projektu firmy o nazwie Project Sputnik Developer Edition.

Źródło informacji i zdjęć: Neowin