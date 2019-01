Dell i Alienware prezentują nowe portfolio komputerów gamingowych

Dell i Alienware rozwijają partnerstwo z Team Liquid i z Riot Games. Wszystko po to, by gaming był bardziej nastawiony na współzawodnictwo, spersonalizowany i dostępny

W skrócie najważniejsze fakty prezentują się następująco:

● Alienware prezentuje odważny design "Legend", który debiutuje w nowym Alienware Area-51m, pierwszym prawdziwym DTR

● Alienware wprowadza najcieńszy i najlżejszy 17-calowy notebook m17; m15 i m17 z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX™ (Turing)

● Laptopy do gier Dell G5 i G7 zostały przeprojektowane, tak aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność w eleganckiej obudowie, z pięknymi wąskimi ramkami ekranu.

● Team Liquid zbuduje drugi obiekt szkoleniowy Alienware, najnowocześniejszy kompleks e-sportowy oparty na technologiach Alienware. Budynek powstanie w Holandii.

● Startuje nowa współpraca Dell/Alienware z Riot Games, skupiona na rozgrywkach e-sportowych League of Legends. W ramach współpracy producent wprowadza nową generację komputerów PC, która pozwoli zawodowym graczom konkurować na jeszcze wyższym poziomie, a także ustandaryzować logistykę operacyjną działającego globalnie zespołu.

Alienware Legend – nowy design

Alienware wskazuje CES 2019 jako kamień milowy w rozwoju marki. Firma prezentuje nowe wzornictwo Alienware Legend. Producent przyjrzał się różnym koncepcjom i wybrał tę, która jest największym i najodważniejszym odejściem od aktualnych rozwiązań. Dzięki temu jest to powiew świeżości wśród niezwykle podobnych urządzeń gamingowych. Nowy design Legend został zoptymalizowany dzięki najnowocześniejszej technologii chłodzenia i przepływu temperatur. Pozwoliło to osiągnąć wysoką podatność na overclocking, zastosować zaawansowane podświetlenie AlienFX, ultracienkie obramowania ekranu i nowy zawias z trzema przegubami, który redukuje ogólny rozmiar, jednocześnie tworząc niezwykle silną część całej konstrukcji. Legend wprowadza również dwie wersje kolorystyczne: LunarLight i Dark Side of the Moon, które zapewnią użytkownikom wyróżnienie się z tłumu.

Zaprojektowany na nowo Area-51m jest - zdaniem producenta - najpotężniejszym możliwym do rozbudowy laptopem dla graczy, jaki do tej pory stworzono. To pierwszy i jedyny laptop z 8-rdzeniowymi procesorami dziewiątej generacji Intel Core, do 64 GB pamięci RAM, siecią Ethernet 2,5 Gb/s i wymienną grafiką. To wszystko zostało zamknięte w formie 17-calowego laptopa Alienware z wąskimi ramkami ekranu, nadającymi eleganckiego charakteru. Ekran Alienware Area-51m ma wysoką (144 Hz) częstotliwość odświeżania, co jest niezbędne w wysokiej klasy laptopie dla graczy. Chłodzenie w tym laptopie jest o 50% skuteczniejsze i 32% cichsze, niż to zastosowane w jego poprzedniku. Ponadto został wyposażony w szereg przydatnych funkcji, które wspomagają cyfrową rozrywkę m.in. technologię śledzenia wzroku Tobii (tzw. eye-tracker, który może być także wykorzystywany do obsługi komputera przez osoby z niepełnosprawnością ruchową) i najnowszym AlienwareCommand Center.

Alienware m15 i nowy Alienware m17 skupiają się na mobilności

Jesienią 2018 Alienware wprowadziło na rynek swój najcieńszy i najlżejszy 17-calowy notebook dla graczy- Alienware m17. Firma rozbudowała tym samym swoją ofertę dla szczególnie mobilnych graczy, mających do wyboru także mniejszy, 15-calowy model Alienware m15. Wysoka wydajność laptopów zapewnia udźwignięcie gier o najbardziej zaawansowanej grafice, a mobilność modeli pozwala na łatwe zabranie ich ze sobą.Alienwarem15 rozpoczyna się od 2,16 kg, podczas gdy m17 waży2,63 kg.

Alienware m17

Za wydajność urządzeń odpowiadają procesory Intel Core i5 i i7 8 generacji, z technologią dynamicznego overclockingu. Jest to możliwe dzięki dużemu zapasowi możliwości chłodzenia, zapewnianemu przez system Cryo-Tech Cooling. Są sparowane z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 20 (Turing), które zapewniają zaawansowane możliwości w grach, wspierając przy tym nowoczesne technologie, takie jak np. śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, sztuczną inteligencję i programowalne cieniowanie.

Alienware m15

Przeprojektowane modele Dell G5 i Dell G7 mogą pochwalić się wyjątkowo cienkimi ramkami ekranu. Napędzają je procesory 8. generacji Intel CoffeeLake-H, zarówno cztero- jak i ośmiordzeniowe.Wydajność graficzną zapewniają najnowsze karty GPU firmy NVIDIA. Poza wysoką częstotliwością odświeżania ekranu 144 Hz i obsługi technologii G-SYNC, G5 i G7 oferują cały zestaw funkcji pomagających graczom. Po raz pierwszy w notebookach Dell serii G pojawi się AlienwareCommand Center i 4-strefowe podświetlenie RGB klawiatury z możliwością dostosowania jego działania do potrzeb użytkownika. Dell G5 15 Special Edition jest również dostępny w kolorze "Alpine White", z przezroczystym panelem w dolnej części urządzenia, aby wyeksponować niebieskie wentylatory rozbudowanego układu chłodzenia.

AlienwareCommand Center i Arena Appw

Alienware wprowadziło ponad 30 ulepszeń swojego oprogramowania AlienwareCommand Center. Program ten stanowi centrum zarządzania wszelkimi funkcjami przydatnymi dla graczy. Za jego pomocą możemy m.in. regulować jasność ekranu, zarządzać energią, kontrolować ustawienia związane z temperaturą pracy, podkręcać CPU i GPU, a nawet regulować dźwięk. Oprogramowanie AlienwareCommand Center zaoferuje overclocking (ale i underclocking) układu graficznego, pozwoli na sprawniejsze współdziałanie CPU, pamięci RAM i GPU. Zmiany w interfejsie sprawiły, że aplikacja jest bardziej intuicyjna w użytkowaniu.

Nowości wprowadzone na CES nie ominęły aplikacji Alienware Arena App. Dostępna na iOS i Androida, zawiera pełne kody do gier. Gracze,poprzez aplikację, będą otrzymywać powiadomienia informujące m.in. o możliwości uzyskania dostępu do ograniczonej liczby kodów na pełne wersje gier, kodów do wersji beta czy innych promocji.

Alienware i rozwój współpracy z Team Liquid

Na ubiegłorocznych targach CES, Alienware i Team Liquid nawiązali współpracę przy tworzeniu pierwszego Alienware Training Facility. Obiekt, który można nazwać gamingowym centrum szkoleniowym, znajduje się w Los Angeles. To ponad 930 metrów kwadratowych poświęconych gamingowi. Kompleks służy jako siedziba główna organizacji e-sportowejw USA. Od otwarcia centrum Alienware Training Facility w marcu 2018 r., zespół League of Legends Team Liquid wygrał krajowe mistrzostwa LCS Championships. Drużyna Counter-Strike startuje w ponad 10 wielkich finałach, a Team Liquid jest jednym z liderów światowego esportu, a przy tym najlepiej zarabiającą organizacją esportową na świecie. Współpraca pomiędzy Alienware i Team Liquid znacząco zmieniła sposób, w jaki profesjonaliści rozwijają się i pracują, czego konsekwencją jest pasmo sukcesów przez cały sezon. W 2019 r. Alienware i Team Liquid kontynuują podnoszenie poprzeczki. Powstanie drugie, po obiekcie w Kaliforni, Alienware Training Facility. Stanie ono w Utrechcie, w Holandii. Gamingowe centrum znajdzie się w nowoczesnej przestrzeni, która będzie przyszłą europejską centralą i dodatkowym centrum szkoleniowym dla sportowców Team Liquid.

Współpraca Alienware z Riot Games i League of Legends

Alienware nawiązało nowe, długotrwałe partnerstwo z Riot Games – firmą stojącą za League of Legends, najbardziej znaczącym tytułem w świecie esportu. Partnerstwo to ma pomóc graczom łatwiej przechodzić do esportu, a profesjonalnym zawodnikom – osiągać jeszcze lepsze rezultaty.

Dla fanów LoL’a Alienware wprowadzi specjalną sekcję miejsc dla VIP-ów w fazie playoff i finałach największych turniejów LoL, gdzie wybrani fanibędą mieli możliwość gry podczas oglądania rozgrywek. Alienware stworzy też sekcję streamingu dla partnerów VIP w fazie playoff i turniejach finałowych, dając wybranym partnerom LoL możliwość streamowania i retransmisji podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Każdy z komputerów Alienware stanowiący część floty maszyn zarezerwowanej pod League of LegendsEsports będzie działać z Dell DiagnosticSupport, aby przetestować technologię umożliwiającą zawodowym graczom LoLEsports rywalizację na najwyższym poziomie. Trudno o bardziej cenne dane w świecie esportu.

Dostępność

● Alienware m15 jest dostępny już teraz, a jego ceny rozpoczynają się od 8999 PLN

● Alienware m15 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 20 Series dostępny będzie od 21 stycznia 2019 roku w cenie od 9999 PLN

● Alienware m17 dostępny będzie od 21 stycznia 2019 roku. Można go będzie kupić w cenie od 14999 PLN

● Dell G5 15 dostępny będzie od 21 stycznia 2019 roku w cenie od 4599 PLN

● Dell G7 17 dostępny będzie od 21 stycznia 2019 roku w cenie rozpoczynającej się od 6999 PLN