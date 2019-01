Dell odświeża XPS 13 i prezentuje nowości

Dell podczas targów CES 2019 zaprezentował kilka swoich odświeżonych produktów.

Sam Burd, szef Client Solutions Group w Dell, powiedział na otwarciu konferencji: "CES to pierwsze targi w roku i często ogłaszane są na niej ambitne plany. Dell przybył tutaj z nowymi produktami, które zostały zaprojektowane tak, aby pozwolić każdemu na pełne wykorzystanie własnego potencjału. Mamy dla was innowacje, które pozwalą na zwiększenie komfortu pracy i rozrywki".

Największą nowością w katalogu producenta jest Latitude 7400 2-in-1, wyposażony w czujniki zbliżeniowe Intela. Zostały one zainstalowane, aby umożliwić maszynie wykrycie właściciela, co będzie się wiązać z automatycznym wznowieniem pracy systemu w połączeniu z logowaniem przy pomocy rozpoznawania twarzy (Windows Hello). A gdy użytkownik odejdzie od urządzenia, przejdzie ono automatycznie w stan hibernacji, aby oszczędzić baterię i zachować prywatność. Dell nazwał ten model "najmniejszym komercyjnym, 14-calowym PC 2 w 1". Pochwalił się od razu, że akumulator na jednym ładowaniu powinien umożliwić mu pracę przez 24 równe godziny, a samo ładowanie będzie odbywać się przy użyciu ExpressCharge - godzina podpięcia do źródła energii i bateria ma odzyskać 80% mocy.

Ponadto pokazano odświeżony flagowiec Dell XPS 13 (poprzednia wersja została uznana przez PC World za najlepszy profesjonalny PC w 2017 i 2018 roku). Dysponuje procesorami Intel Core ósmej generacji, kamerką internetową na górze i wyświetlaczem Infinity Edge ze wsparciem dla treści Dolby Vision HDR. Nowe modele pojawiły się w linii Inspiron. Modele Dell Inspiron 7000 2-in-1, dostępne w wersjach 13 i 15", mają aluminiowe obudowy, niewielkie ramki i wykończenie diamentowymi cięciami. Będą dostępne (w wariancie) wraz ze stylusem Active Pen oraz umieszczonym na klawiaturze czytnikiem linii papilarnych. Oba mają mieć pod obudową rozwiązanie, które Dell nazwał "Adaptive Thermal". Pozwoli to dopasować profil wydajnościowy do tego, jak użytkownik... trzyma urządzenie. Na przykład w trakcie trzymania laptopa na kolanach i oglądania filmu, zmniejszy się ilość wydalanego przez dolne otwory wentylacyjne powietrza. Wróci do normalnego poziomu, gdy postawi się go np. na biurku. Dell nie wyjaśnił, jak działa to rozwiązanie, jednak jest ono bardzo ciekawe i praktyczne.

Odświeżony Dell XPS 13 będzie dostępny od lutego na stronach Dell.com i Microsoft.com, a także w wybranych sklepach Microsoftu. Cena: 899,99 USD, czyli ok. 3350 zł.

Dell Latitude 7400 2-in-1 ma być dostępny od początku marca w cenie 1599 USD (ok. 6 tys. zł).

Dell Inspiron 7000 2-in-1 pojawi się w maju - ceny na razie nie podano.