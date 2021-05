Dell pokazuje Radeon RX 6800 XT dla systemów Alienware

Nieczęsto zdarza się, aby producent pokazywał kartę graficzną dla szykowanego systemu. Czy coś nas zaskakuje? Owszem.

Zdjęcia karty graficznej Radeon RX 6800 XT pokazują model, który znajdzie się w systemach gamingowych dla wymagających graczy, czyli Alienware. Desktopy z tej rodziny często nie mają przeźroczystego panelu bocznego, wiec kupując gotowy zestaw nie widać, jak wygląda karta.

Jak pokazują zdjęcia opublikowane przez Dell, Radeon RX 6800 XT ma trzy wiatraczki i wymaga dwóch slotów. Design chłodzenia jest podobny do Radeon VII z Vega 20. Płytka drukowana ma kolor zielony, a możemy na niej zobaczyć oznaczenie MS-395 Ver 3.1. "MS" oznacza, że została prawdopodobnie wyprodukowana przez MSI. Być może producent użyje jej również do innych kart, na przykład z linii Ventus. CO nas zaskakuje? Kolor zielony - płytek o takiej barwie już się praktycznie nie spotyka, a były powszechne dobre 20 lat temu. Czyżby powrót do "klasyki"?

Źródło: VideoCardz