Dell utrudnił wymianę pamięci w laptopach?

Wymiana pamięci RAM w laptopach Dell może być wkrótce niemożliwa. Producent prawdopodobnie stworzył własne moduły.

Pomysł Della na zaprojektowanie własnych modułów pamięci to pogoń za coraz lżejszymi laptopami biznesowymi. Aby pogodzić niewielki ciężar z lepszymi osiągami, konieczna jest postępująca miniaturyzacja komponentów, a więc często projektowanie ich od podstaw. Pamięci Dell w nowym laptopie Precision 7670 to prawdopodobnie dedykowane moduły DDR5 z kompresją CAMM (Compression Attached Memory Module), które zastąpiły pamięci SO-DIMM. Zdjęcia komputera z nowymi komponentami opublikował użytkownik Twittera iGPU Extremist. Na fotografii widać jednostronny moduł z 16 układami scalonymi. Wygląda to na dwie strefy z ośmioma układami scalonymi po każdej stronie.

Na razie producent nie potwierdził zastosowania nowych pamięci w notebooku Dell Precision 7670. Moduły CAMM mogą jednak na stałe zagościć w laptopach Della, ponieważ dzięki temu komputery będą lżejsze i cieńsze bez straty wydajności. Nowe pamięci mogą jednak utrudnić lub uniemożliwić wymianę pamięci RAM przez użytkownika, ponieważ moduły Della mogą nie być dostępne w sprzedaży detalicznej. Z takimi wnioskami trzeba jednak poczekać na oficjalną informację producenta.

Źródło: TechRadar