Dell zapowiada nową serię premium - Latitude 9000

Laptopa i urządzenie typu "2 w 1" mają zasilać procesory Qualcomm z obsługą standardu 5G.

Dell ogłasza przed targami CES nie tylko odświeżone modele XPS 13, ale również serię premium - Latitude 9000. Pierwszymi przedstawicielami są dwa modele: Latitude 9510 oraz Latitude 9510 w wersji "2 w 1". Jak do tej pory pod kątem biznesu producent oferował linię 7000. Warto zatrzymać się na chwilę nad zapowiedzianym Latitude 9510 - będzie to pierwszy PC z procesorem Intel i zintegrowanym modemem Qualcomm Snapdragon X55, odpowiedzialnym za obsługę standardu 5G. Intel już w listopadzie zapowiadał, że obsługujące 5G PC-ty będą mieć modemy MediaTek, jednak nie zobaczymy ich przed 2021 rokiem. Dlatego obecnie w celu zapewnienia obsługi 5G pozostaje tylko rozwiązanie od Qualcomm.

Dell obiecuje, że każde z urządzeń będzie mieć akumulator zapewniający do 30 godzin pracy, co brzmi obiecująco. Kolejna zapowiedź to użycie zaawansowanych rozwiązań SI, odpowiadających m.in. za wspomnianą prace baterii oraz wydajność urządzenia. Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tu wyświetlacz InfinityEdge 15", z proporcjami 16:9, ale - co dziwne - pokazujący obraz tylko w rozdzielczości 1080p. Jednostką centralną jest procesor Intela 10. generacji. Waga obu urządzeń to niecałe 1,5 kg, dlatego Latitude 9510 w wersji 2w1 jest obecnie najlżejszym, biznesowym urządzeniem konwertowalnym na rynku.

Dell Latitude 9510 trafi do sprzedaży 26 marca, jednak nie podano jeszcze sugerowanych cen.