Delock - zamontuj ładowarkę indukcyjną w blacie biurka

Ładowanie indukcyjna ma swoje zalety. Przede wszystkim jest bardzo wygodne i praktyczne. Ale z drugiej strony to kolejny sprzęt na biurku i dodatkowy kabelek. Delock może być ciekawym rozwiązaniem tego problemu, bo pozwala na zrobienie pola ładującego w blacie biurka.

Bezprzewodowe ładowanie to bardzo wygodne rozwiązanie i obecnie korzysta z niego coraz więcej urządzeń. Nie jest to już tylko domena najdroższych na rynku smartfonów, ale również zegarków, czy słuchawek bezprzewodowych. Wymaga to jednak posiadania na biurku specjalnej ładowarki.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być np. monitory z polem ładującym wbudowanym w stopkę. Genialna sprawa, ale ceny tego typu monitorów nadal są bardzo wysokie. Istnieją też specjalne biurka z wbudowanymi ładowarkami, ale to też nie jest rozwiązanie przyjazne zawartości portfela.

Ładowarka Delock 65918 może być tanim i prostym rozwiązaniem problemu. To okrągłe urządzenie, które wystarczy zamontować w blacie biurka. Jedyne co należy zrobić, to wyciąć w nim okrągły otwór i zamontować ładowarkę. Wycięta dziura musi mieć średnicę 60 lub 80 mm i głębokość 20 mm. W zestawie znajdują się specjalne adaptery montażowe oraz przewód USB o długości 2 metrów do zasilania urządzenia.

Parametry ładowarki nie rzucają na kolana, bo pozwala na ładowanie z maksymalną mocą 10W. To jednak wystarczy, aby w ciągu dnia utrzymywać nasze urządzenia w stanie gotowości. W razie potrzeby Delock ma również wbudowane ładujące gniazda USB.

W tym wszystkim najlepsza wydaje się cena, bo Delock 65918 kosztuje 140 złotych.