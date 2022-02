Deluxe Ski Jump 2 - kultowa gra dostępna za darmo na iOS i Android

Deluxe Ski Jump to gra traktująca o skokach narciarskich, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Teraz Deluxe Ski Jump 2 możecie pobrać za darmo na urządzeniach mobilnych z iOS i Android.

Chyba każdy kto urodził się pod koniec lat 80-tych i na początku 90-tych, miał w swoim życiu styczność z grą Deluxe Ski Jump. Ta niezwykle prosta, ale i wciągająca produkcja o skokach narciarskich obrosła w Polsce prawdziwym kultem. Szczególna w tym zasługa Adama Małysza, którego znakomite wyniki sportowe sprawiły, że "skoki" stały się niemal dyscypliną narodową (zaraz po piłce nożnej). Choć seria Deluxe Ski Jump liczy sobie już kilka części, to największym sentymentem darzy się pierwszą odsłonę cyklu.

Tak się właśnie składa, że Deluxe Ski Jump 2 na urządzenia mobilne z iOS i Android, to właściwe nieco ulepszony klasyczny DSJ. Oznacza to, że możemy cieszyć się oryginalną oprawą graficzną oraz 32 skoczniami w ramach mistrzostw świata. Gra pozwala również na wspólną zabawę ze znajomymi. Na uwagę zasługuje także zupełnie nowe sterowanie, dostosowane do ekranów dotykowych.

Jeśli zatem chcecie spróbować swoich sił w Deluxe Ski Jump 2, to teraz możecie pobrać grę całkowicie za darmo na smartfonach i tabletach z systemami iOS lub Android.

