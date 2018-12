Deluxe Ski Jump 4 - skacz jak najlepsi!

Deluxe Ski Jump 4 to gra sportowa, w której każdy ma okazję stać się mistrzem w skokach narciarskich. Dzięki wersji demo można przetestować ją za darmo.

Deluxe Ski Jump 4 - skoki narciarskie dla każdego

Deluxe Ski Jump to seria gier sportowych, powstałych na bazie rosnącej popularności skoków narciarskich. Odpowiada za nie Fin Jussi Koskela (działający pod szyldem Mediadiamond), a pierwsza odsłona zadebiutowała w roku 2000. Jako że zbiegło się to z sukcesami Adama Małysza, produkcja ta zyskała sobie wierne grono oddanych fanów w Polsce. Lata mijają, Małysz już nie skacze, polska kadra ma nowe gwiazdy, a Deluxe Ski Jump doczekało czwartej edycji - ostatnia jej wersja nosi numer 1.6.3. Niestety, nie jest to gra darmowa, jednak edycja demo pozwala na poznanie jej możliwości.

Gra Deluxe Ski Jump 4 oferuje możliwość zabawy w trybie singlowym, jak i multiplayer. Dostępne są realistycznie odwzorowane skocznie z każdego zakątka globu, zaczynając od Wisły, poprzez Harrachov i Engelberg idąc, na Sapporo kończąc. Pełna wersja zabawy umożliwia udział w zmaganiach o Puchar Świata indywidualny i drużynowy, a przy każdej opcji możliwość rywalizacji online lub singlowej, przeciwko skoczkom kierowanym przez SI. Maksymalna liczba graczy w trybie online to 16 osób. Pozwala to na organizowanie własnych turniejów i zawodów.

Deluxe Ski Jump 4 demo - nie wszystko dostępne

Deluxe Ski Jump 4 w wersji demonstracyjnej nie daje możliwości gry online ani zmagań w drużynowym Pucharze Świata. Można wziąć udział w indywidualnym oraz oczywiście potrenować skoki. Warto przeczytać wcześniej instrukcję, wyjaśniającą tajniki udanych skoków - podobnie jak cały interfejs, jest ona w polskiej wersji językowej. Zaletą w trakcie rozgrywki jest możliwość obserwowania akcji aż z 12 kamer, co pozwala dopasować widok do indywidualnych preferencji. Dzięki możliwości patrzenia oczyma skoczka, każdy może poczuć się tak, jakby naprawdę skakał!

Pełna wersja Deluxe Ski Jump 4 to 11,90 euro (ok. 50 zł) + VAT. Można nabyć ją na tej stronie. Jednak na tym nie koniec opłat - jeśli chce się grac online, konieczna jest subskrypcja. Wraz z pełną wersją dostaje się ją na 3 miesiące. Po tym czasie każde kolejne 3 miesiące to wydatek 3,90 euro (ok. 17 zł) + VAT lub 7,90 euro (ok. 34 zł) za 12 miesięcy. Można także wykupić własny serwer na rok - co kosztuje 39,90 euro (ok. 170 zł). oczywiście te opcje online nie są obowiązkowe i równie dobrze można bawić się wersją offline.

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję demo Deluxe Ski Jump 4