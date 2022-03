Demencja po łagodnym przebiegu COVID-19? Oto jedno z najważniejszych badań pandemii

Przełomowe badanie obrazowe ukazało wpływ łagodnego przebiegu COVID-19 na mózg.

Skany wykonane przed i po infekcji wirusowej wykazały, że wpływ COVID-19 na mózg jest znaczący i szkodliwy, choć wciąż nie jest jasne, czy zmiany te prowadzą do długotrwałych deficytów poznawczych.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature, dotyczyło unikalnego zestawu danych z trwającego projektu śledzącego stan zdrowia pół miliona osób w Wielkiej Brytanii. Obrazowanie mózgu przeprowadzono zarówno przed, jak i po pozytywnym przypadku COVID-19 u 401 uczestników. Drugie skanowanie każdego pacjenta zostało przeprowadzone średnio około 141 dni po wstępnej diagnozie COVID-19. Kohortę porównano z grupą kontrolną 384 osób dopasowanych pod względem wieku, płci, pochodzenia etnicznego i czasu, jaki upłynął między wykonaniem skanów. Naukowcy podzielili się wnioskami z analizy wyników badań:

Badanie zostało już określone jako jedno z najważniejszych badań pandemii. Jednak eksperci wciąż zastanawiają się czy zmiany występujące w mózgu są trwałe i czy korelują z konkretnymi trwałymi zmianami behawioralnymi lub poznawczymi. Jedna z hipotez sugeruje bowiem, że wirus może bezpośrednio przenikać do mózgu i uszkadzać jego komórki.

James St John, ekspert w dziedzinie regeneracji węchu i rdzenia kręgowego, twierdzi, że jest to prawdopodobna hipoteza, która może prowadzić do tego, że COVID-19 przyspieszy postęp chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Jak tłumaczy:

Wiadomo teraz, że wiele patogenów jest w stanie dostać się do mózgu za pomocą nerwu węchowego w jamie nosowej i może przyczyniać się do szeregu stanów neurologicznych i neurodegeneracyjnych, w tym udaru i choroby Alzheimera. Nadal nie jest pewne, czy wirus SARS-CoV-2 może dostać się do mózgu, ale przynajmniej na pewno może zniszczyć komórki nerwowe odpowiedzialne za zmysł węchu, co może następnie wywołać kaskadę zdarzeń, które prowadzą do dalszych patologii w mózg.