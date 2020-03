Demo Resident Evil 3 zadebiutuje już w tym tygodniu (aktualizacja)

Wersja demonstracyjna nadciągającego remake'u Resident Evil 3 może zadebiutować już za kilka dni.

Pod koniec lutego, twórcy Resident Evil 3 Remake - studio Capcom, potwierdzili, że demo produkcji zadebiutuje niebawem. Owo "niebawem" może nastąpić już za kilka dni. Jak donosi sprawdzony leakster - AestheticGamer, wersja demonstracyjna remake'u Resident Evil 3 zadebiutuje już w najbliższy piątek - 20 marca. Jeśli zastanawiacie się czy można zaufać autorowi "przecieku", to warto tylko dodać, że od lat dostarcza on wiarygodnych informacji związanych z grami z gatunku horroru, a w szczególności z serią Resident Evil. AestheticGamer był jedną z pierwszych osób, które przewidziały nadejście odświeżonych wersji Resident Evil 2 i Resident Evil 3. Również jako jeden z pierwszych pisał o sieciowej odsłonie cyklu od Capcomu, którą obecnie znamy jako Resident Evil Ressistance.

Przypomnijmy, że Resident Evil 3 Remake to stworzona niemal od podstaw wersja gry, która oryginalnie ukazała się w 1999 roku. Głównymi bohaterami produkcją są Jill Valentine oraz Carlos Oliveira, który, tym razem, otrzyma znacznie bardziej rozbudowany wątek fabularny. Twórcy już wcześniej ujawnili, że choć starali się pozostać wierni oryginałowi, to musieli wprowadzić liczne zmiany i poprawki, tak aby gra spełniała wymagania współczesnych graczy.

Resident Evil 3 zadebiutuje już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście prawdziwymi fanami serii, to z całą pewnością zainteresuje was "wypasiona" edycja kolekcjonerska gry.

Aktualizacja:

Zaledwie parę godzin po naszych porannych rewelacjach, studio Capcom ogłosiło, że demo Resident Evil 3 Remake zadebiutuje już 19 marca, czyli w najbliższy czwartek. Wersja demonstracyjna pozwoli nam wcielić się w Jill Valentine i zwiedzić kawałek Raccoon City. Co istotne, w przeciwieństwie do próbki remake'u Resident Evil 2, nie będziemy ograniczeni czasowo. Co więcej, twórcy chcą abyśmy spędzili w grze jak najwięcej czasu i oferują nam wyzwanie. W trudno dostępnych miejscach ukryto 20 figurek “Mr. Charlie” (na zdjęciu poniżej). Choć Capcom nie zapowiada żadnych szczególnych nagród, to zachęca do chwalenia się swoimi osiągnięciami w mediach społecznościowych. Możliwe zatem, że twórcy gry coś jednak mają w planach dla pierwszego gracza, któremu uda się odnaleźć wszystkie 20 figurek.

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że nieco ponad tydzień później - 27 marca, wystartują otwarte beta testy Resident Evil Resistance - sieciowej odsłony serii, która zostanie udostępniona za darmo wszystkim posiadaczom Resident Evil 3 Remake. Oczywiście nie obyło się również bez stosownego zwiastuna.

