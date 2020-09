Demon’s Souls i Gran Turismo 7 jednak zdążą na premierę PS5?

Coraz więcej wskazuje na to, że PlayStation 5 otrzyma najmocniejsze zestawienie tytułów startowych historii marki. Demon’s Souls i Gran Turismo 7 mogą zdążyć na premierę konsoli.

Choć wciąż nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutuje konsola PlayStation 5, to coraz więcej niezależnych źródeł wskazuje, iż będzie to końcówka listopada. Znacznie większą zagadką pozostają tytuły startowe PS5. Z informacji opublikowanych od Sony wiemy jedynie, że z całą pewnością będziemy mogli zagrać w Ratchet & Clank: Rift Apart. Faworytem jest również Marvel’s Spider-Man: Miles Morales od Insomniac Games. Co poza tym?

Tutaj przedstawiciele Sony "nabierają wody w usta". Co innego robią jednak sami twórcy. Niedawno informowaliśmy was o tym, że Official PlayStation Magazine opublikował artykuł, z którego wynika, iż Gran Turismo 7 zadebiutuje w "okienku premierowym" konsoli PlayStation 5. Teraz sami twórcy postanowili zabawić się z fanami. Na oficjalnym koncie na Twiterze Polyphony Digital, studio pyta fanów, jaki samochód powinien zdobić okładkę Gran Turismo 7. Jeśli zespół zajmuje się obecnie projektowanie okładki, to może to świadczyć o tym, że większość "poważnych" prac nad grą została zakończona i GT7 zadebiutuje wraz z PS5 bądź niedługo po niej.

Zobacz również: PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja

Równie pozytywne informacje napływają do nas w sprawie remake'u kultowego Demon's Souls. Przede wszystkim produkcja zdążyła już uzyskać autoryzację kategorii wiekowej w Korei Południowej i Japonii. Warto tu nadmienić, że podobny proces jest możliwy tylko gdy produkcja danej gry jest już na ukończeniu. Co więcej, Shuhei Yoshida - do niedawna prezes marki PlayStation, a prywatnie wielki fan twórczości From Software, opublikował tweet, w którym podkreśla, że już nie może się doczekać aż zagra w Demon's Souls. Co ciekawe, jedną z pierwszy osób, które odpowiedziały na jego wiadomość był obecny prezes PlayStation - Hermen Hulst. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że obaj panowie odnosili się do najnowszego spotu PlayStation 5, na którym Sony promuje kluczowe funkcje konsoli.

Czy zatem Demon’s Souls i Gran Turismo 7 zdążą na premierę PS5? Coraz więcej na to wskazuje, choć oczywiście musimy poczekać na oficjalne komunikat Sony.