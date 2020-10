Demon’s Souls na nowym gameplay'u. Twórcy zapowiadają nowości

Demon's Souls - tytuł na wyłączność konsoli PlayStation 5 otrzymał właśnie nowy, obszerny materiał z rozgrywki.

Demon’s Souls Remake to bez wątpienia największy tytuł startowy konsoli PlayStation 5. Niestety, do tej pory otrzymaliśmy jedynie "garść" informacji i krótki gameplay z produkcji. Autorzy nowej wersji - studio Bluepoint Games, postanowili jednak podgrzać nieco atmosferę przed zbliżającą się premierą gry i zaserwowali nam dzisiaj nowy, obszerny gameplay.

Na blisko 6 minutowym materiale wideo możemy podziwiać między innymi starcia z różnymi bossami, jak i z pomniejszymi przeciwnikami. Dane nam też jest zobaczyć jak prezentują się "odświeżone" lokacje z klasyka. Zresztą, najlepiej zobaczcie to sami.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla sympatyków PlayStation i Demon's Souls. Autorzy remake'u ujawnili sporo nowych informacji na temat tytułu. Gavin Moore - dyrektor kreatywny w Bluepoint Games, zdradził w wywiadzie dla serwisu Polygon, że specjalnie z myślą o odświeżonej wersji gry jego zespół zdecydował się dodać nową zawartość.

Co to dokładnie będzie? Tego już twórca nie chciał ujawnić. Stwierdził jedynie, że: "jest wiele rzeczy, które jak sądzę, gdy zostaną odnalezione przez fanów, to stwierdzą oni "oh, to niesamowite, wspaniałe, nie wiedziałam, że umieścili to w grze." Nie powiem nic więcej, bo nie chcę niczego zepsuć."

Jeśli jednak liczycie na nowy obszar do zwiedzania czy dodatkowe poziomy trudności (znane z następców Demon's Souls), to musimy was rozczarować. Twórcy potwierdzili, że gra będzie mieć tylko jeden poziom trudności bowiem chcą oni pozostać jak najbardziej wierni oryginałowi.

Demon's Souls zadebiutuje w Polsce 19 listopada i będzie dostępne wyłącznie na konsoli PlayStation 5.

