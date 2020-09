Demon's Souls na pierwszym materiale z rozgrywki wygląda rewelacyjnie

Brakowało wam nowych informacji na temat remake'u Demon's Souls? Sony ma zatem dla was niespodziankę - pierwszy oficjalny gameplay.

Demon's Souls Remake po raz pierwszy zapowiedziano w czerwcu. Niestety oprócz krótkiego teasera nie otrzymaliśmy nic więcej, do dzisiaj. Sony Postanowiło dłużej nie zwlekać i dzisiejsza transmisja dedykowana PlayStation 5 z całą pewnością przejdzie do historii jako materiał, który "sprzedał" konsolę. Zapytacie dlaczego?

Cóż, przypomnijmy że wydarzenie rozpoczęto od prezentacji obszernego materiału z Final Fantasy XVI, do tego ujawniono cenę i datę premiery PS5, a ponadto zaprezentowano właśnie gameplay z Demon's Souls. Co tu dużo pisać, ten remake już sprzedał kilka milionów konsol. Zresztą zobaczcie sami.

Demon's Souls to jedna z najlepszych produkcji z czasów PlayStation 3. Sympatycy twórczości From Software od lat domagali się remake'u i wreszcie się go doczekali. Należy jednak podkreślić, że za nową wersję nie odpowiadają już oryginalni twórcy, a studio Bluepoint Games, które słynie z tworzenia wyjątkowo udanych remasterów i remake'ów. Na swoim koncie mają m.in.: Shadow of the Colossus z 2018 roku czy zbiorcze wydanie Uncharted: The Nathan Drake Collection. Oznacza to, że o jakość Demon's Solus możemy być spokojni.

Niestety nie poznaliśmy daty premiery gry.