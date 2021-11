Demontaż AirPods 3 ujawnia nowe dane konstrukcyjne

Czym tak na prawdę różnią się dwa modele najlepszych słuchawek dousznych od Apple. Nowe wideo, przedstawiające rozbiórkę AirPods 3, pomaga nam odpowiedź na to pytanie.

Po ogłoszeniu w zeszłym miesiącu, AirPods 3 są wreszcie trafiły do sprzedaży. Nowa generacja bezprzewodowych słuchawek Apple posiada design znany AirPods Pro, a także niektóre funkcje, takie jak Spatial Audio i Adaptive EQ. Podczas gdy zewnętrzny wygląd nie różni się ze bardzo od modelu Pro, AirPods 3 są zupełnie inne wewnątrz.

Kanał YouTube specjalizujący się w słuchawkach, 52audio, rozebrał trzecią generację AirPods, aby pokazać nam, co jest w środku. Zgodnie z oczekiwaniami, demontaż AirPods 3 nie jest łatwy, ponieważ większość części jest klejonych razem, co oznacza, że jest ich naprawa jest praktycznie nie możliwa.

Zobacz również:

Poniżej można obejrzeć wideo 52audio z pełnymi szczegółami na temat wewnętrznych komponentów AirPods 3:

Patrząc na nowe etui do ładowania AirPods 3, możemy zauważyć nowy zestaw magnesów, który jest używany do mocowania etui do ładowarki MagSafe. Jest to funkcja, której nie posiadają żadne inne słuchawki Apple. Oprócz portu Lightning, płytki logicznej i baterii o pojemności 345 mAh, etui posiada również grafitową podkładkę termiczną, która ma zapobiegać problemom spowodowanym przez nagrzewanie się. Co ciekawe, podczas gdy etui do ładowania AirPods Pro ma dwie oddzielne małe wewnętrzne baterie, etui AirPods 3 ma tylko jedną dużą baterię.

Jeśli chodzi o same AirPods 3, to każda słuchawka ma nowy czujnik wykrywający skórę, który jest na tyle inteligentny, że nie da się oszukać przez inne powierzchnie - co jest pierwsze w rodzinie AirPods. Wszystkie elementy są połączone kablem FPC z małą baterią pomiędzy głośnikiem a mikrofonem. Wewnętrzna bateria w AirPods 3 ma pojemność 0,133Wh.