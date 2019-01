Deponia: The Complete Journey - za darmo przez ograniczony czas

Humble Bundle rozdaje za darmo pełną wersję gry Deponia: The Complete Journey. To świetna, pełna humoru przygodówka, więc warto skorzystać z okazji!

Deponia: The Complete Journey to zestaw aż trzech gier przygodowych, osadzonych wokół tytułowego świata. Zawiera produkcje: Deponia, Deponia 2: Chaos on Deponia i Goodbye Deponia. Jak opisuje zestaw Steam? Pozwolę sobie na bezpośredni cytat:

Życie na zaśmieconej planecie Deponia na pewno nie jest przyjemne. Nic dziwnego, że Rufus ma dość i wymyśla kolejne absurdalne plany, by uciec z tego ponurego miejsca.

W trakcie jednej ze swych prób ucieczki z planety Rufus spotyka piękną dziewczynę, Goal, w której się zakochuje, a także przypadkowo zrzuca ją z wygodnego gwiezdnego statku, przez co dziewczyna ląduje na zdewastowanej Deponii. Ten wypadek staje się zaczątkiem nowego genialnego planu: Rufus pomoże Goal dotrzeć do pływającego miasta Elysium, a przy okazji podszyje się pod jej szemranego narzeczonego Cletusa, który z jakiegoś powodu wygląda identycznie jak Rufus. I w ten sposób rozpocznie się fantastyczna przygoda...

Deponia stanowi świetną rozrywkę zarówno dla młodszych jak i starszych graczy. Humble Bundle daje za darmo pełną wersje gry Deponia: The Complete Journey pod jednym, jedynym warunkiem - należy zapisać się do newsettlera serwisu, do czego wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Wejdź na stronę Humbe Bundle, wybierz Deponię, a następnie naciśnij przycisk Get The Game, a następnie wybierz opcję Sign up i kieruj się wskazówkami. A jeśli jesteś już jego subskrybentem - tym lepiej, możesz pobrać tytuł za darmo bez żadnych akcji. Po prostu wybierz Get The Game, a następnie Gei it now!. W skrzynce pocztowej powinno pojawić się powiadomienie - kliknij na znajdujący się w nim przycisk Download Now. Wrócisz na stronę Humble, gdzie musisz zjechać na dół i wybrać odsłonięcie klucza gry na Steam lub przekazanie jej przyjacielowi. To wszystko. Akcja trwa do końca 25 stycznia 2019.

