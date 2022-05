Designer - pojawiła się tajemnicza aplikacja na Windows 11. Do czego służy?

W internecie pojawiły się zrzuty ekranu z aplikacji przeznaczonej dla Windows 11.

Niestety, nie mamy pojęcia, do czego służy Designer, ale sądząc po nazwie oraz zrzutach ekranu - można spodziewać się aplikacji do projektowania grafik lub animacji. Zrzuty te udostępnił użytkownik Twittera o pseudonimie Walking Cat. Prezentują się następująco:

Fot. Neowin

Warto przypomnieć, że podobna funkcja pojawiła się w edycji PowerPointa z 2015 roku i jest w nim do tej pory - niedawno nawet została zaktualizowana. Nadchodząca aplikacja wygląda na poręczne narzędzie, za pomocą którego można będzie projektować różnorakie grafiki - od obrazków na social media po ulotki i plakaty. Wygląda na to, że Microsoft chce mieć swoją odpowiedź na programy typu Canva. Ale póki co nie wiemy jeszcze, czy aplikacja będzie darmowa, rozpowszechniana w systemie subskrypcji itp. Jedno póki co jest pewne - będzie dostępna wyłącznie dla Windows 11. Sądząc po zarzutach ekranu - zapowiada się całkiem ciekawie, dlatego warto śledzić temat.

Źródło: Neowin

