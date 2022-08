Desktop z wbudowanym akwarium? Czego to ludzie nie wymyślą

Podświetlenie LED, ciekawy design czy miłe dla oka dodatki to ja rozumiem, aczkolwiek nie jestem ich miłośnikiem. Ale akwarium? Takie prawdziwe?

Obudowy komputerowe błyszczą czasem niczym kasyno w Las Vegas. Tu oświetlenie LED, tam wiatraczki z podświetleniem, fosforyzujące logo producenta - wszystko to znamy. Ale po raz pierwszy zdarza się, że ktoś umieścił w obudowie prawdziwe akwarium. Nie chłodzenie wodne, ale akwarium. Takie z rybkami. Nazywa się MetalFish Y2 i jest połączeniem akwarium z obudową Micro-ATX. Ma wymiary 370 x 250 x 290 mm, znajduje się w nim zasilany poprzez USB filtr wody z natleniaczem, a w jego wnętrzu jest miejsce na wodę, żwirek, kamyki, roślinki i oczywiście małe rybki. Ma też podświetlenie LED.

Fot.: MetalFish

Cóż, dziwne to i niespotykane. Umieszczenie paru litrów wody na pracującymi układami elektronicznymi to dość ryzykowna zabawa. No właśnie, skoro przy układach jesteśmy - w obudowie zmieści się karta graficzna o długości do 220 mm, wiatraczek do 90 mm średnicy oraz jeden dysk HDD (SATA) lub SSD. To curiosum dostępne jest jedynie w Chinach, a w przeliczeniu z jenów jego wartość to 75 dolarów, czyli niecałe 350 złotych.

Może być to dobre rozwiązanie dla kogoś żyjącego w malutkim mieszkaniu, kto nie ma miejsca na większe akwarium, aczkolwiek wciąż wydaje się to dość szalonym pomysłem. Woda i elektronika to bardzo zły pomysł. Wyobraźmy sobie jej wymianę - proces musi być przeprowadzony delikatnie, jak praca sapera na polu minowym. Zdecydowanie nie polecam nikomu, aczkolwiek jako ciekawostkę pokazać można.

Źródło: PC World