Desperados 3 na ponad 20 minutowym gameplayu

Trzecia odsłona serii gier taktycznych Desperados doczekała się obszernego materiału z rozgrywki.

Seria Desperados zadebiutowała w 2001 roku produkcją Desperados: Wanted Dead or Alive, w grze widać było wyraźną inspirację kultową serią Commandos. Kilka lat później, w 2006 roku odbyła się premiera kontynuacji pod tytułem Desperados 2: Cooper's Revenge, niestety druga część nie zdobyła uznania graczy i cała seria trafiła na "ławkę rezerwowych". W zeszłym roku THQ Nordic postanowiło "odkurzyć" markę i wraz z deweloperami - studiem Mimimi Productions (Shadow Tactics: Blades of the Shogun), zaprezentowali Desperados 3.

W ostatnich tygodniach regularnie otrzymujemy nowe informacje na temat produkcji, m.in. zaprezentowano nam nową postać - Isabelle Moreau. Twórcy już wcześniej zapowiadali, że Desperados 3 ma być powrotem do strategiczno-taktycznych korzeni serii i wydaje się, że słowa dotrzymają. Redakcja serwisu Rock Paper Shotgun opublikowała obszerny materiał z rozgrywki w Desperados 3, który prezentuje nam produkcję w pełnej okazałości.

Jak widać na zaprezentowanym materiale, gra zaoferuje nam sporą swobodę w rozwiązywaniu misji, a wyjątkowe umiejętności głównych bohaterów pozwolą nam na kreatywne rozwiązywanie problemów. Zapowiada się gratka dla fanów strategii.

Desperados 3 ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.