Desperados 3 - twórcy prezentują nam nową postać

Wydawca gry Desperados 3 - THQ Nordic, zaprezentował nam nowy zwiastun nadchodzącej produkcji, w którym możemy poznać nową postać - Isabelle Moreau.

Desperados to seria gier taktycznych zapoczątkowana w 2001 roku. Jej najnowsza odsłona powstaje za sprawą studia Mimimi Productions, które ma na swoim koncie m.in. Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Twórcy gry w zeszłym miesiącu zorganizowali zamknięte beta testy, które miały pomóc usprawnić produkcję. Wówczas dowiedzieliśmy się również, że prace nad Desperados 3 wchodzą w ostatni etap produkcji. Możemy śmiało założyć, że wydawca - THQ Nordic, jest zadowolony z postępów, bowiem opublikował właśnie nowy materiał z produkcji, który prezentuje nam jedną z głównych postaci gry - Isabelle Moreau.

Isabelle Moreau urodziła i wychowała się w Nowym Orleanie, to tam właśnie poznała okultystyczną magię voodoo. Jej niezwykłe zdolności pozwolą jej na przejmowanie chwilowej kontroli nad umysłami przeciwników. Co więcej, może ona sprawić, że los dwóch ludzi zostanie ze sobą nierozerwalnie związany, jeśli na przykład jednemu z przeciwników poderżniemy gardło, drugi w tej samej chwili się wykrwawi. "Z wielką mocą wiąże się jednak wielka odpowiedzialność", Isabelle musi uważać gdy korzysta z magii voodoo, bowiem ta wymaga od nie ofiary z jej własnej krwi.

Desperados 3 nie ma ustalonej konkretnej daty premiery, ale twórcy wciąż celują w 2019 rok. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One.