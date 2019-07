Desperados 3 - twórcy proszą o naszą pomoc, startuje zamknięta beta gry

Dość niespodziewanie THQ Nordic zapowiedziało w zeszłym roku kolejną część serii gier taktycznych Desperados. Teraz twórcy potrzebują naszej pomocy w dopracowaniu produkcji i zapraszają do beta testów.

Desperados 3 zostało zapowiedziane podczas ubiegłorocznych targów Gamescom w Kolonii. Wydawca - THQ Nordic, poinformował wówczas, że za nową odsłonę serii odpowiada studio Mimimi Productions znane do tej pory z bardzo udanego - Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Twórcy chcą jak najlepiej dopracować Desperados 3 i w tym celu proszą nas o pomoc. Właśnie startują zapisy do zamkniętych beta testów, do których ostatecznie trafi zaledwie 500 szczęśliwców. Testy potrwają od 9 do 21 lipca.

Członkowie studia Mimimi Productions podkreślają jednak, że nie jest to typowa dzisiejsza beta, czyli tak naprawdę gra w fazie wczesnego dostępu, ale prawdziwe beta testy dla najbardziej zaangażowanych graczy.

Naprawdę chcemy zaprosić społeczność do grania w tę grę, gdy jest jeszcze w budowie, oraz dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami i życzeniami. Również chcemy mieć czas, aby zareagować na uwagi graczy i razem z nimi zoptymalizować grę. - Dennis Huszak, Mimimi Games.

Desperados 3 zadebiutuje jeszcze w tym roku na PlayStation 4, Xbox One i PC. Kiedy dokładnie możemy spodziewać się debiutu produkcji? Tego jeszcze nie wiemy, ale najprawdopodobniej nie będziemy musieli długo czekać, przedstawiciele studia zdradzili, że Desperados 3 wchodzi w ostatni etap produkcji.

źródło: neowin.net