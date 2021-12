Destiny 2: Bungie 30th Anniversary – nowy dodatek zadebiutuje już dzisiaj. Sprawdź, co wprowadza

Już dziś zadebiutuje najnowszy dodatek do Destiny 2. Tym razem jest on dość nietypowy bowiem powiązany z okrągłą, 30 rocznicą powstania studia Bungie.

fot. Bungie

Pomimo blisko 5 lat „na karku” popularność Destiny 2 nie słabnie. Co więcej, flagowa obecnie produkcja legendarnego studia Bungie (ojcowie serii Halo i Master Chiefa), stale przyciąga nowych graczy, a to za sprawą regularnie dostarczanej nowej zawartości. Obecnie gra pomału kończy rozdział zatytułowany „Poza Światłem” i zmierza w kierunku kolejnego wielkiego dodatku „Królowa-Wiedźma” (Witch Queen). Zanim to jednak nastąpi czeka na nas jeszcze finał obecnego sezonu (Zagubionych) oraz wyjątkowe DLC - Bungie 30th Anniversary.

Destiny 2: Bungie 30th Anniversary – zawartość

fot. Bungie

Dodatek Bungie 30th Anniversary jest o tyle nietypowy, że nie jest on w żaden sposób powiązany z główną fabułą gry. Twórcy serii Halo i Destiny postanowili w ten wyjątkowy sposób uczcić 30 rocznicę istnienia studia.

Zobacz również:

Gracze, którzy zdecydują się na wykupienie pakietu na 30-lecie Bungie mogą liczyć na:

Statek i „wróbla” inspirowane Gjallarhornem

Cztery emotki

Zdobienie hełmu

Dwa zestawy uniwersalnych zdobień kosmetycznych dla każdej z klas

Dostęp do nowego Lochu (z unikatowym wyposażeniem do zdobycia)

Nowe zadanie, które umożliwi zdobycie Gjallarhorna (a także katalizatora do tej broni)

Zestaw ozdób pancerza „Thorn” („Ciernia”)

To jednak nie wszystko. Wspólnie z Bungie i Destiny 2 świętować będą mogli wszyscy gracze, a to dzięki wydarzeniu rocznicowemu w postaci „Momentów Triumfu”. Na sympatyków Destiny 2 czekają nowe wyzwania i nagrody. Dodatkowo wszyscy chętni będą mogli sprawdzić się w nowej sześcioosobowej aktywności w grze - „Dares of Eternity” (Wyzwania Wieczności), która pozwoli na zdobycie przedmiotów upamiętniających historię Bungie.

Wszyscy gracze będą mogli również wypróbować szereg zmian i nowości związanych z balansem rozgrywki (w szczególności dotyczy to zdolności specjalnych), które trafią do gry już dzisiaj.

Destiny 2: Pakiet na 30-lecie Bungie – cena i data premiery

Dodatek Bungie 30th Anniversary, a także wszystkie wyżej wymienione atrakcje i nowości trafią do Destiny 2 już dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Pakiet na 30-lecie Bungie na wszystkich platformach (Xbox, PlayStation i PC) wyceniono na 109 złotych.

