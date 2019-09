Destiny 2 - Bungie zamierza wspierać grę jeszcze przez wiele lat

Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się trzeci rok życia Destiny 2, a to za sprawą dodatku Shadowkeep. W najnowszym materiale wideo opublikowanym przez twórców gry - studio Bungie, dowiedzieliśmy się, że z całą pewnością nie będzie on ostatnim.

Samodzielny dodatek do Destiny 2 - Shadowkeep, zadebiutuje już 1 października na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Wraz z premierą rozszerzenia rozpocznie się trzeci rok życia gry, który z całą pewnością nie będzie ostatnim.

Bungie po rozstaniu z Activision ma ambitne plany względem mark Destiny i, jak właśnie ujawnili przedstawiciele studia, te będą realizowane w ramach gry Destiny 2. Z zaprezentowanego materiału dowiedzieliśmy się między innymi, że Bungie chce, aby Destiny 2 stało się pełnoprawną grą akcji z gatunku MMO. Kluczem do osiągnięcia sukcesu ma być zmiana sposobu opowiadania historii i ewolucji świata gry. Zespołowi odpowiedzialnemu za grę zależy, aby gracze mieli poczucie, że uniwersum Destiny naprawdę żyje, a ich działania mają realny wpływ na jego kształt.

Wraz z Shadowkeep Bungie chce wprowadzić jedną zwartą historię, która będzie się rozwijać z kolejnymi sezonami. Ma to spowodować, że gracze poczują głębszą wieź ze światem gry i bohaterami niezależnymi. Cały materiał możecie obejrzeć poniżej.

Wszystko to zapowiada się naprawdę ciekawie, nowy model zdecydowanie przypadnie do gustu najbardziej oddanym fanom serii. Niestety, oznacza to również, że w najbliższych latach nie mamy co liczyć na pełnoprawną kontynuacją w postaci Destiny 3.

źródło: bungie