Destiny 2 - Bungie zapowiedziało aż 3 nowe rozszerzenia. Pierwsze z nich, Beyond Light zadebiutuje już we wrześniu

Studio Bungie postanowiło dzisiaj podzielić się z nami planami dotyczącymi przyszłości Destiny 2. W najbliższych latach do gry trafią aż 3 duże rozszerzenia. Nowy sezon rozpoczął się już dziś.

Przede wszystkim - zapomnijcie o Destiny 3, przynajmniej na kilka lat. Przedstawiciele Bungie wyrazili się jasno - w najbliższej przyszłości nie chcą tworzyć pełnoprawnej kontynuacji, zamiast tego wolą rozbudowywać Destiny 2 o kolejne rozdziały, które będą ukazywać się regularnie co roku.

Pierwsze duże rozszerzenie - Beyond Light, zadebiutuje już 22 września tego roku i rozpocznie kolejną wielką kampanię w historii Destiny. Gracze otrzymają możliwość skorzystania z zupełnie nowej ścieżki rozwoju opartej o moce "Ciemności". Do gry zawita również nowy żywioł, po raz pierwszy w całej historii serii.

Wydarzenia z Beyond Light będą kontynuowane w 2021 roku za sprawą dodatku The Witch Queen, a następnie Lightfall (w 2022). Każde z tych rozszerzenie zaoferuje nam zupełnie nowy obszar, linie fabularną oraz oczywiście nowy sprzęt, bronie i przeciwników. Oczywiście gracze wciąż mogą liczyć na mniejsze dodatki w trakcie danego roku. Sezony pozostaną z nami, ale możemy spodziewać się w nich sporych zmian.

Co jeszcze? Bungie zapowiedziało, że chcąc sprawnie rozwijać Destiny 2 będzie musiało usuwać z gry najmniej popularne aktywności. Co ciekawe, możemy również liczyć na powrót najpopularniejszych trybów i obszarów z Destiny 1. Potwierdzono już, że do gry powróci nieco odświeżony rajd "Vault of Glass" oraz obszar o nazwie "Cosmodrome".

To jednak nie wszystko, podczas dzisiejszej transmisji na żywo dowiedzieliśmy się również, że ostatni sezon trzeciego roku właśnie się rozpoczął! "Season Of The Arrival" jest wstępem do wydarzeń, w których będziemy uczestniczyć we wrześniu za sprawą rozszerzenia Beyond Light.

Jak zatem widać, Bungie ma jasny i konkrety plan na rozwój swojej flagowej serii. Cieszy również to, że twórcy przyznali się do kilku błędów i w przyszłości obiecują poprawę. Na koniec warto dodać, że Destiny 2 będzie dostępne na nowych konsolach (PlayStation 5 i Xbox Series X) już w dniu ich premiery, a co jeszcze lepsze "przesiadka" na nowy sprzęt nic nas nie będzie kosztować. Jedyne co trzeba będzie zriibć, to pobrać stosowną aktualizację, która pozwoli bawić się w grę w 4K i 60 kl./s.

Zobacz również: Mass Effect - nadchodzi remaster trylogii komandora Sheparda

źródło: Bungie