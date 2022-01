Destiny 2: Królowa-Wiedźma na nowym zwiastunie. Fani serii będą zadowoleni

Studio Bungie właśnie opublikowało najnowszy zwiastun nadchodzącego dodatku do Destiny 2 - Królowa-Wiedźma.

"Królowa-Wiedźma" (lub jak kto woli Destiny 2: The Witch Queen) to najnowszy obszerny dodatek do Destiny 2. Studio Bungie rozpocznie nim kolejny rozdział w historii gry i całego uniwersum, które rozwijane jest już od 2014 roku. Tym razem na graczy czeka nie tylko nowa historia, ale również wyjątkowy obszar - świat tronowy Savathûn. To właśnie na nim skupia się najnowszy zwiastun produkcji. W krótkim materiale możemy zobaczyć jak mocno zróżnicowana jest nowa lokacja, a także jakie niebezpieczeństwa czekają na graczy w nowej przygodzie.

Dodatek Destiny 2: Królowa-Wiedźma wprowadzi do gry także nowy rodzaj przeciwników (świetlisty szczep), nowy typ broni - glewia, oraz, po raz pierwszy w historii Destiny - system rzemiosła, który pozwoli graczom tworzyć broń. Destiny 2: Królowa-Wiedźma ukaże się 22 lutego na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

