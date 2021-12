Destiny 2: Królowa-Wiedźma na znakomitym zwiastunie. DLC zapowiada duże zmiany

Destiny 2 już niebawem wzbogaci się o kolejne wielkie rozszerzenie - "Królowa-Wiedźma". Tym razem jednak na graczy czeka wiele niespodzianek.

fot. Bungie

Podczas gali The Game Awards 2021 zaprezentowano mnóstwo zwiastunów i materiałów z nadchodzących gier. Jednym z tytułów, któremu poświęcono uwagę był dodatek do Destiny 2 - "Królowa-Wiedźma" ("Witch Queen"). Po raz pierwszy mogliśmy przyjrzeć się jak niektóre nowości prezentują się bezpośrednio w grze. Bungie przygotowało bowiem znakomity zwiastun łączący w sobie klasyczny "cinematic" i pokaz z rozgrywki.

Przypomnijmy, Destiny 2: Królowa-Wiedźma pozwoli graczom zwiedzić nowy obszar - krainę Savathûn, do naszej dyspozycji otrzymamy również nowe bronie i moce. Przydadzą się one nam w walce z zupełnie nowym rodzajem przeciwników - przedstawicielami roju, którzy podobnie jak gracze władają mocą "Światła". Oznacza to, że będą oni w pewien sposób nieśmiertelni. Bungie wielokrotnie podkreślało, że "Królowa-Wiedźma" to ich największe i najbardziej ambitne DLC do Destiny 2.

W oczekiwaniu na nowe rozszerzenie ("Witch Queen" zadebiutuje 22 lutego 2022 roku) pomoże nam wydany niedawno "pakiet na 30-lecie Bungie", który zawiera mnóstwo nowej zawartości, w tym zadania, bronie egzotyczne czy nowy loch. W grze wystartowało również specjalne, darmowe wydarzenie, które pozwala na zdobycie wyjątkowych nagród. Co więcej to nie koniec przygód na ten roku. Już niebawem wystartuje nowa edycja sezonowego zimowego wydarzenia zatytułowanego Świtanie, a w nadchodzących tygodniach doczekamy się także zakończenia Sezonu Zagubionych.

