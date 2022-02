Destiny 2: Królowa Wiedźma nie dla posiadaczy PS4! Dodatek z poważnymi problemami

"Królowa Wiedźma" to długo wyczekiwane rozszerzenie do Destiny 2, które rozpocznie kolejny rok przygód w tym niezwykłym uniwersum. DLC miało pierwotnie zadebiutować już dzisiaj równolegle na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S). Niestety, Bungie poinformowało właśnie, że posiadacze wersji gry na konsolach PS4 nie będą mogli dziś rozpocząć zabawy. Wszystkiemu winna niespodziewana usterka.

Serwery Destiny 2 z nową zawartością z DLC zostaną uruchomione już dzisiaj o godzinie 18:00. Osoby, które zakupiły DLC w przedsprzedaży mogą już pobierać pliki z grą na PC, konsolach Xbox oraz PlayStation 5. W przypadku PS4 dostęp do nowego dodatku opóźni się o co najmniej 24 godziny.

Due to an unforeseen issue, PS4 Required Content is not yet available for download. Players using the PS4 version of Destiny 2 can download these files at 9 AM PST tomorrow when Update 4.0.0.1 becomes available.



All Required Content is ~72 GB total.



Stay tuned for updates.