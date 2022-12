Destiny 2: Lightfall - data premiery, cena, preorder, nowości. Nowy trailer wgniata w fotel

Destiny 2: Lightfall to kolejny rozdział w historii gry studia Bungie. Co tym razem czeka na graczy? Przyglądamy się nadchodzącemu dodatkowi i sprawdzamy, czy warto się nim zainteresować.

Destiny 2 ma za sobą prawdopodobnie najlepsze miesiące w historii. Już końcówka 2021 roku pokazała, że Bungie jest na fali wznoszącej. Później przyszła „Królowa Wiedźma” - pełnoprawne rozszerzenie, które śmiało można określić mianem najlepszego w historii gry. Znakomita i rozbudowana kampania, mnóstwo nowych aktywności i zmian w podstawowych systemach gry sprawiło, że gracze szturmowali serwery gry. To jednak był dopiero początek, za nami bardzo udany 17. sezon gry i właśnie wkroczyliśmy w kolejny, z kosmicznymi piratami w roli głównej.

W dniu startu targów Gamescom 2022 odbyła się również wielka prezentacja Bungie – Destiny 2 Showcase, która ujawniła nam nowy rozdział w historii gry. Jeśli myśleliście, że „Królowa Wiedźma” to szczyt możliwości studia, to poczekajcie na Lightfall.

Destiny 2 + Cyberpunk = Lightfall

Lightfall bądź bardziej swojsko „Upadek Światła” to rozszerzenie, które przez samych twórców określane jest jako „początek końca”. Fabularnie jest to bowiem zwieńczenie wieloletniej historii Destiny o nazwie „Saga Światła i Ciemności”. Czeka nas zatem ostateczna konfrontacja z potężną istotą zwaną „Świadkiem” (taki Thanos w świecie Destiny) i jego poplecznikami. Na szczęście nie będziemy w tej walce osamotnieni. Tajemnicza „rasa” zwana Cloudstriders połączy z nami siły jednak głównie dlatego, że główną areną zmagań będzie stolica Neptuna – Neomuna.

Neomuna to nowoczesne, wręcz cyberpunkowe miasto, w którym dziać się będzie główna akcja dodatku Lightfall. W całej historii Destiny nie mieliśmy okazji przemierzać tak wysoce zurbanizowanego terenu. Na zaprezentowanych dotąd materiałach widać jak gracze przeskakują pomiędzy wieżowcami, wykorzystując swoje zdolności, w tym kilka nowych.

W Destiny 2: Lightfall będziesz mógł być jak Spider-Man

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, wraz z debiutem „Upadku Światła” do gry zawita nowa – 5. już, podklasa postaci. Tym razem należy ona do grupy „Ciemności” i nazywa się strand (pasmo). Nazewnictwo jest tu nieprzypadkowe bowiem pozwoli nam ona naruszyć struktury rzeczywistości i poniekąd tkać je na nowo. Jak to objawi się w rozgrywce? Między innymi w postaci nowych zdolności, umiejętności specjalnych i opcji poruszania się. Każda z klas w grze (Tytan, Łowca, Czarownik) otrzyma dostęp do „haka grawitacyjnego”, który pozwoli przyczepić się do każdej powierzchni i rozhuśtać niczym Spider-Man na swojej pajęczynie. Co jeszcze lepsze, hak będziemy mogli zawiesić nawet w powietrzu!

Destiny 2: Lightfall najlepszym dodatkiem dla nowych graczy?

Uniwersum Destiny jest z nami już 8 lat, samo Destiny 2 będzie niebawem obchodzić swoje 5. urodziny. Przez ten czasu w świecie gry wydarzyło się wiele i nie da się ukryć, że nowym graczom coraz trudniej dołączyć do zabawy i w pełni cieszyć się historią, rozgrywką i wszystkimi aspektami gry. Bungie regularnie stara się usprawniać swój tytuł, tak aby był łatwiejszy w odbiorze dla nowych graczy, jednak wiele jego elementów wciąż wydaje się mało przyjaznych dla nowych graczy. Lightfall ma to jednak znacząco zmienić.

Przede wszystkim do gry trafi nowy system rankingowy, który w przejrzysty sposób przedstawiał będzie dokonania danego gracza. Pozwoli to nie tylko na łatwiejsze przeglądanie swoich osiągnięć, ale będzie również jasnym komunikatem dla innych użytkowników – jak dobrze znamy się na Destiny. Ma to w założeniu sprawić, że prościej będzie nowym graczom odnaleźć tych najbardziej doświadczonych i u nich szukać pomocy związanej z niektórymi systemami gry.

To jednak nie wszystko. Pojawi się również nowy system oceniania innych graczy po ukończeniu wspólnej aktywności. Pozwoli on nam na nagradzanie kolegów z drużyny za pozytywne zachowanie bądź „karanie” za negatywne reakcje. Dzięki temu zawsze będziemy wiedzieli, czy, np. bawimy się z kimś toksycznym. W Lightfall pojawi się wreszcie również narządzie do wyszukiwania innych graczy, aby wspólnie wykonywać najtrudniejsze wyzwania w grze, a także przebudowany system ekwipunku, który pozwoli na łatwe i szybkie tworzenie całych zestawów zdolności i wyposażenia oraz przełączanie się pomiędzy nimi.

Destiny 2: Upadek Światła – data premiery

„Na papierze” Destiny 2: Upadek Światła zapowiada się znakomicie. Zarówno weterani serii, jak i gracze, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grą Bungie, mogą liczyć na mnóstwo nowej zawartości. Niestety, na te wszystkie dobroci przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Premiera Lightfall odbędzie się dopiero 28 lutego 2023 roku.

Destiny 2: Lightfall - preorder

Można już składać zamówienia przedpremierowe na Destiny 2: Lightfall. Gra będzie dostępna w dwóch wersjach: standardowej i annual pass. Pierwsza z nich zapewni dostęp do dodatku oraz sezonu 20. Składając preorder na wersję standardową, możemy liczyć dodatkowo na specjalny emblemat i egzotyczną skórkę ducha. Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak Destiny 2: Lightfall + Annual Pass, w jej skład wejdzie:

Dodatek Light Fall

Przepustka sezonowa na 20, 21, 22 i 23 sezon

Dostęp do lochu, który zadebiutuje wraz z Lightfall

Egzotyczny karabin Quicksilver

Egzotycznego "wróbla"

4 paczkie ze specjalnymi dodatkami (po 1 na sezon)

Zamawiając Destiny 2: Lightfall + Annual Pass w preorderze, dodatkowo otrzymamy:

Emblemat

Egzotyczną skórkę ducha

Egzotyczną emotkę

Natychmiastowy dostęp do karabinu Quicksilver

Zamówienia przedpremierowe możecie już składać na wszystkich dostępnych platformach:

Destiny 2: Lightfall na nowym zwiastunie (aktualizacja 1)

Sporo się ostatnio dzieje w Destiny 2. Do gry zawitał właśnie ostatni sezon w ramach dodatku "Królowa-Wiedźma" - sezon Serfainów. Oprócz tego, podczas The Game Awards 2022 Bungie zaprezentowało najnowszy zwiastun nadchodzącego dodatku - Lightfall, na którym ponownie możemy zobaczyć nowe moce strażników w akcji. Co tu dużo pisać, to musicie zobaczyć sami.