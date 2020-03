Destiny 2: Sezon Zasłużonych na pierwszym zwiastunie z rozgrywką

Studio Bungie opublikowało zwiastun przedstawiający nowości, nadchodzące w kolejnym sezonie do Destiny 2.

Od zeszłorocznej premiery dodatku do Destiny 2 - Shadowkeep, studio Bungie zdecydowało się zmienić podejście do rozwoju gry. Zamiast pomniejszych dodatków DLC, do gry trafiają tzw. sezony. Każdy z nich nie tylko opowiada nową historię, ale wprowadza do gry nowe aktywności i wyposażenie. Nie inaczej jest w przypadku nadchodzącego "Sezonu Zasłużonych".

Bungie opublikowało dzisiaj obszerny zwiastun produkcji, z którego wynika, że w nadchodzących miesiącach, w Destiny 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Historia dodatku skupiona będzie wokół dobrze znanych postaci - Any Bray oraz Zavali, zaś głównymi antagonistami po raz kolejny będą przedstawiciele Kombinatu. Tym razem, chcąc się zemścić za wszystkie porażki, udało im się wprowadzić jeden ze sowich wielkich statków kosmicznych w lot kolizyjny z ostatnim miastem ludzkości. Bohaterowie, a wraz z nimi gracze, muszą połączyć siły, aby po raz kolejny przeszkodzić obcym w realizacji niecnych planów.

Oczywiście to nie wszystko. Do gry zawitają także nowe aktywności pve i pvp, w tym długo wyczekiwane "próby Ozyrysa". Nie zabraknie również nowego wyposażenia i broni (także egzotycznych).

"Sezon Zasłużonych" rozpocznie się już w przyszły wtorek - 10 marca, i potrwa do 9 czerwca bieżącego roku. Destiny 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia.

źródło: bungie.net