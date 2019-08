Destiny 2: Shadowkeep - Bungie przesuwa premierę dodatku!

Studio Bungie dość niespodziewanie ogłosiło, że premiera rozszerzenia Shadowkeep do Destiny 2 zostaje przesunięta na październik.

Dodatek Destiny 2: Shadowkeep początkowo miał zadebiutować już 17 września tego roku, na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Bungie ogłosiło właśnie, że zespół odpowiedzialny za rozszerzenie potrzebuje nieco więcej czasu na jego dopracowanie, a co za tym idzie konieczne jest opóźnienie premiery. Na szczęście nowa data debiutu nie jest zbyt odległa i teraz ustalono ją na 1 października. Podobny los co Shadowkeep, spotkał Destiny 2: New Light, a więc nową, darmową wersję gry od Bungie.

Dla przypomnienia, Shadowkeep zaoferuje nam: dostęp do nowego/starego obszaru - Księżyca ziemi, nowy system ekwipunku i rozwoju postaci (teraz bardziej stawiając na elementy RPG), zmiany w systemie personalizacji bohaterów oraz "ataki kończące", które również będziemy mogli modyfikować.

Można się tylko zastanawiać, czy chęć doszlifowania tytuły była jedynym powodem przesunięcia premiery Shadowkeep i New Light. We wrześniu czeka nas sporo głośnych premier, a dzieło Bungie musiałoby stanąć w bezpośrednim pojedynku z Borderlands 3, które zadebiutuje 13 września. Możliwe, że działające już na własnych rachunek Studio Bungie, chciało uniknąć starcia z looter-shooterem autorstwa Gearbox Software i stąd też decyzja o październikowej premierze. Ostatecznie powinniśmy się cieszyć, bo nasze portfele będą mieć więcej czasy na regenerację.

źródło: bungie