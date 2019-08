Destiny 2: Shadowkeep na nowych zwiastunach, Bungie zapowiada nowy rok gry

Studio Bungie zaprezentowało nowe materiały wideo z nadchodzącego dodatku do Destiny 2 - Shadowkeep. Dodatkowo twórcy zapowiedzieli kolejny sezon gry.

Podczas trwających właśnie tragów Gamescom 2019 w Kolonii swoje przysłowiowe "pięć minut" ma również najnowsze rozszerzenie do Destiny 2 - Shadowkeep. Twórcy skupili się na jak najlepszym zaprezentowaniu produkcji i ujawnili dwa nowe zwiastuny. Pierwszy z nich skupia się na historii, którą poznamy w nadchodzących miesiącach dzięki sezonowi Nieśmiertelnych, który rozpocznie trzeci rok Destiny 2.

Kolejny materiał poświęcony jest już tytułowej "Twierdzy Cieni" i nowościom, które wprowadzi do świata Destiny 2. Dodatek Shadowkeep rozpocznie trzeci rok życia Destiny 2 i ma być swoistym wprowadzeniem do kolejnej pełnoprawnej odsłony serii. Nowe rozszerzenie wprowadzi do gry nowy obszar - księżyc ziemi, nowych przeciwników, mnóstwo nowego wyposażenia oraz zmiany w licznych systemach gry. Twórcy chcą wprowadzić więcej elementów znanych z gier RPG, dlatego też zdecydowali się na całkowite przebudowanie systemu ekwipunku i statystyk. Rewolucja związana z Shadowkeep wprowadzi do gry specjalne "ataki kończące" oraz wpłynie na to jak będzie wyglądać tryb PvP.

Destiny 2: Shadowkeep to wielka próba dla Bungie, bowiem jest to pierwszy dodatek w historii marki, za który w całości odpowiada wyłącznie amerykańskie studio. Po rozbracie z poprzednim wydawcą tytułu - Activision, marka Destiny pozostał wyłącznie w rękach ich twórców.

Dodatek Destiny 2: Shadowkeep zadebiutuje 1 października na PC (Steam), PlayStation 4 oraz Xbox One. W późniejszym terminie gra zawita również na Google Stadia.