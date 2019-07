Destiny 2: Shadowkeep - twórcy zdradzili nowe szczegóły na temat dodatku

Bungie zdradziło kolejne szczegóły na temat dodatku Shadowkeep do Destiny 2 i jaką rolę odegrają w nim ataki kończące.

Ostatnie miesiące to niezwykle burzliwy okres dla marki Destiny i studia Bungie. Na początku roku, dość niespodziewanie, Bungie i Activision wspólnie ogłosili, że kończą wieloletnią współpracę. Co więcej, marka Destiny pozostała w rękach twórców, a nie wydawcy. Kilka miesięcy później - na początku czerwca, poznaliśmy nazwę pierwszego dodatku do Destiny 2 - Shadowkeep, który powstaje wyłącznie w Bungie, bez żadnych nacisków z zewnątrz.

W Shadowkeep powrócimy na dobrze znany fanom serii księżyc ziemi. Dodatek zaoferuje nam wiele nowości. Wśród najważniejszych warto wymienić: nowy system ekwipunku i rozwoju postaci, zmiany w systemie personalizacji bohaterów oraz tzw. ataki kończące. Na temat tych ostatnich do tej pory wiedzieliśmy najmniej. W jednym z ostatnich wywiadów, twórcy gry ujawnili kilka szczegółów na temat roli ataków kończących.

Atak kończące mają być nie tylko efektowne, ale i efektywne. Twórcy zdradzili, że wykonanie "finishera" kosztować nas będzie nieco energii z paska super zdolności (jak duży będzie to ubytek, jeszcze dokładnie nie ustalono), w zamian za to otrzymamy jednak konkretne benefity, np. nasi towarzysze otrzymają dodatkową specjalną amunicję. Efekty naszych ataków kończących będziemy mogli sami wybierać, a to za sprawą nowego systemu modyfikacji pancerzy. Możliwe będzie również zdobycie modyfikacji wyglądu "finisherów", żeby jednak nie było za pięknie, to podczas ich wykonywania będziemy podatni na obrażenia. Oznacza to, że z nowych zdolności będziemy musieli korzystać z rozwagą.

Dodatek Destiny 2: Shadowkeep zadebiutuje na wszystkich wiodących platformach (PS4, Xbox One, PC) już 17 września tego roku.

źródło: pcgamer