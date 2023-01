Destiny 2: Upadek Światła na zwiastunie. Zobacz, jak wygląda nowa lokacja

W sieci pojawił się zwiastun Destiny 2: Upadek Światła. MAteriał przedstawia zupełnie nową lokację, jaka pojawi się w grze.

Bungie zaprezentowało nowy zwiastun Destiny 2: Upadek Światła. Możemy w nim zobaczyć Neomunę, czyli całkowicie nową lokację, jaka pojawi się w grze. Jest to przepełniona futurystycznymi wieżowcami i neonowymi światłami metropolia.

Materiał przedstawia inwazję Calusa na Neomunę oraz Strażników, którzy przedzierają się przez miasto przy pomocy nowej podklasy Ciemności - pasma. Poznamy także obrońców metropolii, Kroczących Wśród Chmur, którzy wysyłają do Strażników prośbę o pomoc w obronie ludności przed atakiem.

Destiny 2: Upadek Światła to fabularne rozszerzenie do gry Destiny 2. Poza nową lokacją i kampanią fabularną w pakiecie otrzymamy także duży wybór misji kooperacyjnych, nowy tryb rozgrywki oraz nieznane wcześniej moce. Premiera dodatku zaplanowana jest na 28 lutego. Będzie on dostępny na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Do działania Upadku Światła wymagane jest posiadanie podstawowej wersji gry Destiny 2.

Dodatkowo, w sklepie Eververse, z okazji Roku Królika dostępne są egzotyczne przedmioty dla Ducha, statku i pojazdu oraz świąteczna skórka do pistoletu maszynowego Ryzykant. Do końca stycznia możemy także odbierać czerwone koperty wypełnione darmową ilością jasnego pyłu. Po wpisaniu kodu emblematu TNN-DKM-6LG do odebrania mamy także inspirowany Rokiem Królika nowy emblemat dla wszystkich Strażników.