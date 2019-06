Destiny 2 będzie darmowe przez dwa tygodnie

Bungie i Activision finalizują swoje rozstanie.... z korzyścią dla graczy

Bungie pokazało, jak będzie wyglądać Destiny 2 po pożegnaniu się z Activision. Drugie duże rozszerzenie, o nazwie Shadowkeep, zostało zapowiedziane dzisiaj. Zabierze graczy na księżyc (i przywróci księżycowych magów) już 17 września. Ale - co ważne - pojawi się na Steam dwa lata po premierze. Jest to efekt rozstania z poprzednim wydawcą i rezygnacji z wyłączności dla posiadaczy biblioteki na Battle.net. Czy zatem osoby, które mają tam kopię gry, będą mogły korzystać z dodatku udostępnionego na Steam? Niestety, jak na razie na te pytania nie udzielono odpowiedzi, ale Bungie zapowiedziało możliwość transferu zapisanych stanów gry, toteż z pewnością będzie to rozwiązane w komfortowy dla użytkowników sposób.

Shadowkeep zapowiada się na duże rozszerzenie, ponadto Bungie zmieni nieco filozofię rozgrywki na styl, który zapowiada się obiecująco. Dzięki transferowi zapisów każdy będzie mógł przesiąść się na dowolną platformę - PC, Xbox One, PlayStation 4, a nawet Google Stadia - bez utraty czegokolwiek. Na każdej będzie taki sam ekosystem. A co najważniejsze - Shadowkeep to samodzielne rozszerzenie, a więc nie będzie potrzebna podstawka, ani żaden z dodatków, które wyszły od czasu jej debiutu. Ponadto ma być darmowa do końca września, a więc przez dwa tygodnie od dnia premiery. To całkiem sprytne posunięcie ze strony Bungie - jeśli komuś spodoba się rozszerzenie, ejst duża szansa, że zainwestuje i w podstawową kampanię. Tak czy owak - gracze nie mogą narzekać.