Destiny 2 – czwarty rok gry przyniesie ze sobą rewolucyjne zmiany

Zdaniem reżysera Destiny 2 - Luke'a Smitha, "nie jesteśmy gotowi na to co nas czeka w 4 roku Destiny 2".

Premiera Destiny 2 miała miejsce w 2017 roku i nadal zrzesza wierne grono graczy. Od czasu debitu produkcji wiele się jednak wydarzyło. Jedną z największych zmian było rozstanie twórców gry – Bungie, z ówczesnym wydawcą – Activision Blizzard. „Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze” i tak też było w tym przypadku. Dzięki zakończeniu współpracy, studio mogło sobie pozwolić na większą swobodę działania i dostarczyło już wiele ciekawej zawartości. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii gry była zmiana sposobu narracji. Obecnie, nowa zawartość dzielona jest na sezony, które ukazują się w równych odstępach czasu.

Trwający obecnie Rok 3 w Destiny 2 pomału zmierza już do końca, a część graczy zdecydowani czuje już wypalenie tytułem i obecną zawartością. Choć społeczność gry nie może narzekać na zaangażowanie deweloperów, to w ostatnim roku gry zabrakło rewolucyjnych zmian, jak choćby takie, które wprowadził dodatek "Porzuceni". Coraz więcej wskazuje jednak na to, że już za kilka miesięcy będziemy światkami przełomu w rozległym uniwersum Destiny.

King Gothalion - jeden z najbardziej rozpoznawalnych graczy Destiny 2 rozważał ostatnio na temat przyszłości serii. Jego wypowiedzi postanowił skomentować reżyser gry Destiny 2 - Luke Smith, który odnośnie roku 4 gry stwierdził po prostu "nie jesteś na to gotowy". Choć to zaledwie jedno zdanie, to i tak wystarczyło, aby wywołać niemałe poruszenie wśród społeczności gry.

Przypomnijmy, że już od miesięcy spekuluje się, że graczom przyjdzie zmierzyć się wreszcie z samą "Ciemnością" pradawnym bytem, który zagraża istnieniu wszelkiego życia. Co więcej, do naszej dyspozycji otrzymamy najprawdopodobniej nie tylko nowe zdolności, ale również zupełnie nowe podklasy postaci - tym razem powiązane z mocą ciemności (w myśl zasady zwalczać ogień ogniem). Pierwsze szczegóły na temat kolejnego rozszerzenia Destiny 2 powinniśmy poznać już tego lata.

Zobacz również: Summer Game Fest 2020 - zaprasza nas na wydarzenia związane z Cyberpunk 2077 oraz grami na Xbox Series X

źródło: gamerant.com