Destiny 2 - funkcja Cross Save zadebiutuje już w tym miesiącu

Studio Bungie właśnie poinformowało, że oczekiwana funkcja Cross Save do Destiny 2 zadebiutuje już w tym miesiącu.

Bungie jest obecnie zajęte pracą nad nadchodzącym rozszerzeniem do Destiny 2 - Shadowkeep. Włodarze studia pamiętają jednak o złożonych niedawno obietnicach i potwierdzili właśnie, że funkcja Cross Save zadebiutuje już 21 sierpnia i obejmie od razu wszystkie platformy, na których dostępna jest gra, czyli: PlayStation 4, Xbox One, PC, a w przyszłości również Google Stadia.

Cross Save to zupełnie nowa funkcja, która umożliwi graczom przenoszenie swoich postępów pomiędzy różnymi platformami. Wystarczy utworzyć oficjalne konto w Destiny i powiązać z nim konta na Steam (dla graczy PC-towych), PS4 bądź Xbox One. W ten sposób możemy sami decydować na jakiej platformie i z jakimi ludźmi chcemy grać, bez obawy o utracone postępy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dane będą przenoszone w ramach funkcji Cross Save. Wszelkie dodatki czy waluta premium (srebro), pozostaną przypisane wyłącznie do platformy, na której je kupiliśmy. Dla przykładu, jeśli na PlayStation 4 macie 1000 sztuk srebra, to po uruchomieniu gry na PC nie będziecie mieli do nich dostępu. Oczywiście po powrocie na PS4 wasze srebro będzie na was czekało.

Więcej informacji o funkcji Cross Save możecie znaleźć na oficjalnej stronie Destiny 2.

Destiny 2: Shadowkeep zadebiutuje 1 października tego roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.