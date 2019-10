Destiny 2 - już jutro do gry zawita nowy, niezwykły tryb PvP

Destiny 2 otrzyma jutro nowy tryb PvP przeznaczony dla graczy, którzy cenią sobie wyzwania.

Studio Bungie kontynuuje rozwój swojej flagowej produkcji. Już jutro do gry zawita wydarzenie Festival of the Lost, o którym więcej możecie przeczytać tutaj. To jednak nie wszystko, co przygotowało dla swoich graczy Bungie. Wraz z jutrzejszą aktualizacją, do Destiny 2 trafi również nowy tryb PvP, który skierowany jest dla graczy ceniących sobie wyzwania.

Nowy tryb nosić będzie nazwę Momentum Control. Jest to wariacja na temat trybu kontrola, w którym gracze muszą walczyć o trzy punkty na mapie. Tym razem jednak, podczas rywalizacji trzeba być znacznie bardziej czujnym. W Momentum zabraknie radaru, obrażenia broni zostaną zwiększone, a zdolności typu "Super" zyskają znacznie większą odporność na obrażenia. To jednak nie wszystko, nasze zdolności nie będą się ładowały automatycznie, chcąc je uzupełnić będziemy musieli zabijać wrogich graczy.

W Momentum możemy również liczyć na natychmiastowe czasy odrodzenia oraz znacznie więcej ciężkiej amunicji, co ciekawe to właśnie ona ma być kontrą do wzmocnionych "Super". Twórcy sprawili, że ciężka broń będzie znacznie szybciej zabijać graczy korzystających z najpotężniejszych zdolności. Twórcy porównali Momentum do trybu SWAT znanego z serii Halo.

Momentum Control póki co ma być "pod obserwacją", tryb ten będzie dostępny jedynie w czasie trwania Festival of the Lost, a więc od jutra do 19 listopada.