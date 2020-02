Destiny 2 - ujawniono pierwsze szczegóły nowego sezony, powróci tryb PvP - Trials of Osiris

Mamy dobre wieści dla sympatyków Destiny 2, do gry powróci długo wyczekiwany tryb PvP - Trials of Osiris.

Destiny 2 ma już za sobą długą drogę. Choć początki gry studia Bungie nie należały do najlepszych, to obecnie jest to ciekawa i rozbudowana produkcja. Jedynym jej wyraźnym minusem, wydaje się być obecnie jej system PvP. Społeczność gry od lat narzeka na ten aspekt produkcji, a Bungie nie najlepiej sobie z nim radziło. Pojawił się wreszcie promyk nadziei, bowiem twórcy zapowiedzieli właśnie, że nadchodzący sezon gry - "Sezon Zasłużonych", skupiony będzie na rywalizacji gracz vs gracz, a do Destiny 2 zawita długo wyczekiwany tryb Trials of Osiris.

Przypomnijmy, Trials of Osiris to tryb PvP, który zadebiutował w pierwszej części Destiny i cieszył się ogromną popularnością. Był on przeznaczony dla najlepszych i najbardziej zaangażowanych w ten aspekt produkcji graczy. Do rywalizacji przystępowały trzyosobowe drużyny, a głównym zadaniem było wyeliminowanie wszystkich przeciwników. Zwycięstwo przypadało tej drużynie, której udało się przechytrzyć rywali w pięciu rundach. To jednak nie wszystko, aby osiągnąć ostateczny sukces w Trials of Osiris, konieczne było wygranie aż dziewięciu spotkań, problem w tym, że maksymalnie można było przy tym zanotować trzy porażki. Po ostatniej traciliśmy szansę na zdobycie specjalnych nagród. Smaczku tej rywalizacji dodawał fakt, że odbywała się ona jedynie w weekendy. Więc w razie porażki trzeba było czekać cały tydzień na kolejne podejście.

Teraz Trials of Osiris trafi do Destiny 2, a wraz z nim ulubione mapy z pierwszej części gry, jak np.: Exodus Blue, Cauldron czy Anomaly. Możemy też liczyć na powrót kultowych już broni i pancerzy.

Destiny 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia.

źródło: gamingbolt.com