Destiny 2 - wydarzenie Festival of the Lost rozpocznie się już 29 października

Studio Bungie poinformowało, że tegoroczne wydarzenie z okazji Halloween rozpocznie się już w przyszłym tygodniu.

Destiny 2 to kolejna produkcja, do której zawita wydarzenie inspirowane Halloween. Festival of the Lost 2019 w dużej mierze opiera się na schematach zaprezentowanych w zeszłym roku. Oznacza to, że do gry powróci Eva Levante i powiązany z nią system słodyczy. W zamian za wykonywanie zleceń i aktywności otrzymywać będziemy czekoladowe monety, które z kolei będziemy mogli wymienić na festiwalowe maski. To jednak nie wszystko, słodkie przysmaki możemy również wydać na legendarny karabin automatyczny - Werewolf marki Braytech.

Podczas trwania festiwalu powróci także klimatyczna i unikalna aktywność o nazwie "Nawiedzony Las". Gracze mają 15 minut, aby zapuścić się w najdalsze zakamarki lasu i pokonać jak najwięcej koszmarów i potworów, które go zamieszkują. W tak specyficznym wydarzeniu nie mogło również zabraknąć nowości w sklepie Eververse, który zaoferuje graczom dodatkowe nagrody kosmetyczne, jak: inspirowane Halloween stroje, emotki, a nawet ścigacza przypominającego miotłę.

Festival of the Lost to jedno z najdłuższych i najciekawszych sezonowych wydarzeń, które trafiają do świata Destiny 2. Udział w nim może wziąć każdy, nie tylko posiadacze najnowszego rozszerzenia Shadowkeep. Studio Bungie podkreśliło, że dostęp do Festival of the Lost 2019 otrzymają również gracze, którzy korzystają z darmowej wersji Destiny 2 - New Light, jednak ich wskaźnik mocy musi osiągnąć poziom co najmniej 770 punktów.

Festival of the Lost 2019 rozpocznie się w przyszły wtorek (29 października) i potrwa do 19 listopada. Destiny 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.