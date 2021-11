Deszcz meteorów 2021. Kiedy oglądać Leonidy?

Przed nami niezwykła noc spadających gwiazd. Kiedy Leonidy osiągną szczyt aktywności i będą rozświetlać niebo jasnymi kulami ognia? Dlaczego są tak wyjątkowe?

Trwa sezon spadających gwiazd, a niesamowite Leonidy pojawią się na niebie już dziś, tj. w nocy z środy na czwartek.

Źródłem tych meteorów są chmury pyłu i gruzu pozostawione przez kometę 55P/Tempel-Tuttle, której kosmiczne szczątki uderzają w naszą górną atmosferę, wytwarzając szeroką gamę migoczących gwiazd, a także kilka jaśniejszych ognistych kul.

Zwykle deszcz meteorów Leonidów jest dość spokojny i możemy zobaczyć około 15 meteorów na godzinę, jednak zdarzają się tzw. burze meteorów, które mogą wytwarzać setki, a nawet tysiące meteorów na godzinę. To właśnie Leonidy wywołały jedną z pierwszych udokumentowanych burz meteorytowych w 1833 roku, a zjawisko to zaobserwowano ponownie w latach 1866, 1966, 1999 i 2001. Jest to również najszybszy rój meteorów, osiągający prędkość do 72 kilometrów na sekundę.

Do obserwacji tego kosmicznego przedstawienia niezbędne będzie znalezienie miejsca z czystym niebem i szerokim widokiem na kosmos. Aby zwiększyć swoje szanse, rozważ wyjście na zewnątrz, gdy księżyc zachodzi wczesnym rankiem przed wschodem słońca.

